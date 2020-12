Rocío Oliva tiró una fuerte advertencia: "Cuando arranque a hablar, agárrense"

Tras haber pasado una semana de la muerte de Diego, Rocío Oliva decidió hablar de como se encuentra sobrellevando el duelo tras el fallecimiento de su ex pareja. Lo hizo en Polémica en el Bar, programa en el que se encuentra trabajando de panelista.

En un momento dado, Rocío Oliva apuntó directamente contra el entorno del futbolista y lanzó una dura advertencia. “Cuando arranque yo (a hablar), agárrense”, dijo muy segura.

Luego, la panelista explicó: “Si yo hablara, estaría toda la noche. Hoy hace una semana falleció Diego, vamos a tener respeto. Pero yo también voy a seguir hablando en el camino. No es todo como parece” aseguró la ex pareja de Maradona.

En ese momento, Gastón Recondo busco apoyarla y dijo: “Yo les recomendaría, a los que no les interesa que Rocío cuente, que no la busquen y no la provoquen. Ya estuvieron demasiado mal el otro día”. El periodista hizo referencia a que su compañera no logró ingresar a la Casa Rosada para el velatorio del círculo íntimo.