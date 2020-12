Darío Doria: “La historia me ronda en la cabeza desde 2006”

En diálogo exclusivo con diario Hoy, el director Darío Doria revela detalles de su película Vicenta, protagonizada por muñecos realizados por Mariana Ardanaz y narración en off de Liliana Herrero.

—¿Cómo llegas a la historia de Vicenta y cuándo imaginaste que esta era la mejor manera de llevarla al cine?

—La historia me ronda en la cabeza desde 2006, los medios estallaban con esta historia, era un infierno. Me parecía terrible lo que le estaba pasando a esta familia, pero desde todos lados, se la tironeaban toda la lucha por el aborto de ese momento, y todo era indignante. En los medios en un momento la historia desaparece, que es la que le da sentido a esta película, porque no cuentan qué pasó después de la prohibición del aborto, y sabiendo la segunda parte es maravilloso. Yo vengo del cine directo o cinema verité, y quería contar una historia sin entrevistas o material de archivo y empecé a buscar y no sabía cómo hacer para traer eso del pasado al presente y que el espectador viva lo que le pasó a Vicenta, recreación con actores, narración oral, y un día buscando me encuentro con el trabajo de Mariana en una página de internet sobre una tesis que hizo y la nena era para mí la hija de Vicenta, la contacté por mail, se copó, armamos un boceto, un video y ahí sentimos que la cosa podía funcionar.

—¿Cómo se viabiliza en Argentina este tipo de trabajos?

— La investigación previa la bancamos nosotros y después conseguimos dinero en Canadá para que Mariana comience con su trabajo antes, y luego las vías del Incaa, Cepa Cine, con Felicitas Raffo. Formalmente esto no es animación, ni siquiera para el instituto, porque nosotros nos detenemos en donde los animadores comienzan a trabajar, y eso es lo loco, porque vos ves la película y los personajes tienen vida, sin saber yo cómo funciona, más allá que Mariana les dio alma, con sus miradas, objetos, pero más allá de lo emocional, se mueven, están vivos, sólo movemos la cámara y las luces, no hay stop motion, porque eso sería una locura, desde el financiamiento y el conocimiento.

—¿Cuánto tiempo llevó todo el proyecto?

—Entre que empezamos a escribirlo y tuvimos el corte final, cinco años, desde que arrancamos con Mariana, tres años.

Más Estrenos

MANK

La historia jamás contada de Herman Mankiewicz, guionista de Citizen Kane, opacado por Orson Welles, llega a la pantalla de la mano de David Fincher. El artificio que crea, simulando película de época, resiente el visionado. Gary Oldman como Mank es brillante hablando de una etapa gloriosa que nunca volvió a repetirse. Netflix.

NO MATARÁS

El multifacético Mario Casas se pone en la piel de un hombre que pasa del cuidado obsesivo de su padre, recientemente fallecido, a una noche de locura con una mujer que lo llevará hacia un destino incierto y peligroso. Asfixiante propuesta que recupera lo mejor del thriller y juega con narrar en tiempo real. Cining/Cinemark Hoyts.

YES, GOD, YES

Natalie Dyer sale de Stranger things y se sumerge en un relato sobre el despertar sexual y los deseos de una joven educada de una manera ultra religiosa. Ambientada a inicios de siglo, con humor, la realizadora Karen Maine desarrolla una entretenida propuesta que además reivindica a la mujer y el sexo. Cining/Cinemark Hoyts.

MULAN

Finalmente llega la esperada, postergada y comentada adaptación con actores reales del clásico animado que supo contar, desde la historia de la pequeña guerrera, un universo femenino pocas veces llevado al cine. Aquí el live action permite explorar asuntos de género y además aggiornar la historia al presente. Disney Plus+.