"Es mentira que Maradona quería morirse"

La muerte de Maradona sigue dejando tela para cortar y ante las versiones cruzadas, las declaraciones y todo el misterio por su deceso, la polémica continúa. En las últimas horas, el abogado y pareja de Verónica Ojeda, Mario Baudry, destacó que el "Diez" no quería morirse y que todo sufría del síndrome de abstinencia.

“Diego no estaba en su casa simplemente. Estaba en una internación. La diferencia es que en vez de estar en el edificio de la clínica estaba en su casa. Tenía uso de sus facultades, y no tenía ganas de morirse. No se había dejado estar. Tenía la depresión propia de alguien que tiene un síndrome de abstinencia… Severo, y no sé”, señaló en diálogo con Intrusos.

Además remarcó que Maradona mezclaba alcohol con pastillas: “Porque era alcohólico. Pero me contaron que una vez fue Verónica a comer con Diego y Dieguito, y estaban todos alrededor, la cocinera, el custodio con Diego perfecto. Pero le pusieron una copita mínima de vino y terminó totalmente borracho. O sea que se había tomado un blister de aloprazem”.

También destacó que una gota de vino o cualquier bebida alcoholica, le complicaba su estado: " Él no quería tomar vino para poder jugar con su hijo. Algo había tomado que ese poquito de alcohol lo dejaba en ese estado. ¿Quién le daba los medicamentos? La enfermera no se los daba, se los daba a Maxi Pomargo (N del R: secretario privado de Diego y cuñado de Matías Morla), y él se los daba a Diego”.