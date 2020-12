Maradona por siempre: un repaso por el cine y la televisión

Excepto siendo un extraterrestre, nadie en el mundo puede no saber quién era Diego Maradona. Y para aquellos que no fueron atravesados por su magia, gracias a la eternidad que tiene el cine, podemos recuperarlo en acción en un puñado de producciones. La televisión también fue un medio que conoció su carisma y convocatoria, llegando a completar horas y horas de programación con su imagen y presencia.

Un jovencísimo Diego era entrevistado por Jorge Porcel en medio de un partido de fútbol a punto de lograr un tanto para su equipo en Te rompo el rating. Moria Casán sostenía la cámara y le pedía al director técnico del equipo silencio, quien gritaba desesperado para que finalmente Maradona patee, y, obviamente, pierde la oportunidad.

En Héroes, de Tony Maylam, producido por la FIFA, se narró, de una manera única, la épica de la gesta que lideró el jugador junto a la Selección Nacional, trayendo al país la segunda copa. El relato sirvió para inmortalizar a Diego como jugador, generando una magnética historia en donde el triunfo final no hace otra cosa que canonizar la célebre “mano de Dios” en celuloide, acompasada por el hit de Valeria Lynch Me das cada día más, un himno inolvidable, y los acordes del músico Rick Wakeman, tecladista de Yes.

Luego seguirían más documentales, Heroes II, de Cristopher King, Amando a Maradona, de Javier Vázquez, Maradon Napoli, de Alessio Maria Federici, El día que Maradona conoció a Gardel, junto a Alejandro Dolina, Maradona: La mano de Dios, de Marco Risi, con Marco Leonardi como el jugador y la participación Roly Serrano (quien luego lo representaría en Juventud, de Paolo Sorrentino).

Tal vez las producciones que más lo representan son Maradona by Kusturica, dirigida por Emir Kusturica, y Diego Maradona, de Asif Kapadia, ambos estrenados en el Festival Internacional de Cine de Cannes.

Por último, El camino de San Diego, de Carlos Sorín, que plasma la pasión que el deportista despierta en el pueblo argentino.

El Diego de la TV

Maradona: sueño bendito, la inédita serie de Amazon Prime Video que contó con el visto bueno de Maradona, estrenará tráiler en pocas semanas y llegará a la pantalla de la plataforma en abril.

El estreno, junto con la posibilidad de recuperar participaciones en programas de TV como La banda del Golden Rocket, SuperMingo, el video con Pimpinela, Gran Hermano y más, eternizarán al ídolo para siempre.

También lo hará La noche del 10, que en 2005, le dio el gusto a Diego Armando Maradona de lucirse, cada lunes, a las 22 horas. Por los 13 programas desfilaron figuras internacionales como Pelé, Roberto Gómez Bolaños Thalía y Rafaella Carrá.