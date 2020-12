La Portuaria: “Los shows pequeños tienen una dinámica que le hace bien a la música”

Durante el freno que sufrió la vida tal como la conocíamos, los integrantes de La Portuaria se comunicaron mediante Zoom para ponerse al día y disfrutar de un recital realizado en los dorados 90.



En ese contexto surgió el deseo de una posible vuelta del grupo conformado por Diego Frenkel, Christian Basso, Sebastián Schachtel, Alejandro Terán, Axel Krygier, Adi Azicri y Fernando Samalea. Decidieron hacerlo realidad y organizaron un concierto online para el 17 de diciembre, a las 20,

cuyos tickets pueden adquirirse mediante Passline.



A través de una entrevista con este multimedio, el cantante Diego Frenkel brindó detalles del encuentro entre los integrantes de La Portuaria.

— ¿Qué reflexión hacia el pasado realizás con esta vuelta por streaming?



— Es para cada uno muy personal. Me parece que todos extrañamos tocar con el público presencial. Por el momento, esta es una de las posibilidades. Más allá del sí o el no ante el streaming, mi reflexión es que todo el sistema social, productivo aún está desbordado, generando una profunda dificultad de habitar el presente en las comunidades, en la gente. Se pierde el sentido en esa alienación y se ve en relación a los shows, el trabajo, una maquinaria que no es adecuada para el humano. Poder volver, de alguna manera, a la fuente de la intimidad en el encuentro e incluso transmitiéndolo por streaming es sustancial para que el regreso sea en paz, no sea numérico. Los shows pequeños son una dinámica que le hace bien a la música. Deberíamos hacerlo al regreso. Respecto a la tecnología, considero que es una posibilidad cuyo exceso o mal uso puede llevar hacia la alienación.

— ¿Cómo se dio el acercamiento entre los integrantes de la banda y la posterior decisión de regresar a los escenarios?



— Nos encontramos frente a una situación muy hermosa como fue ver el show que realizamos en 1994 junto a De la guarda en el Estadio Obras. Así hubo una conexión con algo del pasado pero que había dejado una huella profundísima en el presente generando una ola positiva en nuestras vidas como músicos y personas. Sucedió que permitió encontrarnos en el ahora donde los tiempos están bastante detenidos, las agendas sustancialmente frenadas. De esta manera, el cruce afectivo y emocional que nos juntó se dio por las ganas de tocar un repertorio con los temas más populares de la banda y otros que nunca hicimos en vivo, nunca.

— ¿En qué marco o género ubicarías tu experimentación en la música con otros proyectos? ¿Cambió tu paradigma?



— El encuadre desde donde va realizándose una canción se modifica según las circunstancias. Concretamente mi acercamiento a la electrónica, me propuso buscar en ese universo, una forma que encontré muy adecuada para lo que tránsito en lo personal sobre lo social y como leo al presente. Así se generó el armado de Frenkeltronic que continúa en pie. Además, está el otro paradigma que me permite encontrarme con amigos de La Portuaria para reinterpretar canciones que trascienden más de lo que pensé pues tienen vigencia y permiten el continuar haciendo. No siento que deba anclarme a una sola forma porque estamos en una época de diversidad y trabajamos desde muy jóvenes con Clap y La portuaria. Esa es mi forma de vida, desde el arte, la aceptación, la fluctuación.

— ¿Cómo influyó la pandemia imperante en tu arte?



— Me encerró como a todos. Si bien estaba por salir al ruedo con Frenkeltronic, acentuó mi búsqueda en ese universo electrónico como está visto. En esta parte del año culminó en un encuentro emocional y afectivo que también tiene que ver con la pandemia pues sucedió a través de un Zoom. Además, me aboqué a investigar sobre la electrónica experimental y hacer temas que en algún momento se escucharán. Me volqué al costado compositor, y productor también.



— ¿Con qué se encontrarán los seguidores en este show?



— Nunca sabemos bien porque nosotros tampoco pues es lo lindo del evento en vivo. Concretamente atravesaremos un repertorio dado básicamente con Escenas de la vida amorosa, Devorador de corazones y Huija, estos tres de cuatro discos lanzados en plenos años 90. Quizá algo de Rosas rojas haya también. Es decir tomaremos el material que es muy precioso.

— ¿Qué ritmos contemporáneos o referentes de la escena local te gustan?



— Mi sobrino, Louta, sacó un tema que me hizo bailar tremendamente. También me gusta lo que hace Catriel que tiene cosas que encantan. Considero que los artistas actuales juegan con el borde, hacen una mezcla interesante con los estilos.