Danna Paola defiende a su supuesto novio

Es una estrella en pleno ascenso hacia la fama, y su talento inherente convirtió a Danna Paola en una actriz consagrada en la serie Elite. Además, se desempeña con notable trascendencia en la música.



Si bien la jovencita no tiene una pareja estable, meses atrás fue señalada como la tercera en discordia entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra. Estos terminaron su relación en plena pandemia del coronavirus, que los encontró en países y objetivos de vida diferentes.



Tras desmentir estos rumores, la calma mediática llegó para quedarse, Danna comentó que salía con alguien pero que no se trataba del artista que le endilgaban. Es por ello que continuó con su trabajo en constante ascenso y la vida tal como la conocía.



En ese marco, la artista comenzó a frecuentarse con Alex Hoyer, un participante del reality show La Voz en la edición perteneciente a México, que fue visto con ella en ciertos paseos en la vía pública. Además los fanáticos confirmaron a través de fotografías, lugares, frases, prendas y joyas que estarían transitando algo más que una simple amistad.



Sin embargo, la noticia no fue recibida con simpatía y alegría por parte de los seguidores. Sucedió que Alex realizó un posteo en su cuenta de Instagram, las personas hicieron comentarios de dudoso buen gusto y, en particular, un usuario expresó que “se colgaba de la fama de Danna”. Ella, sin quedarse callada, le respondió que no tuviera “mala vibra y se ahorrara los “malos comentarios”. Por otra parte, una fuente cercana a la incipiente pareja afirma que no lo hicieron oficial porque siempre fueron discretos con sus relaciones amorosas. De esta manera, evitan exponerse a las críticas de la opinión pública o los medios en general.