En el cielo hay espectáculo: la lluvia de Gemínidas

La lluvia de Gemínidas es lo más parecido a los fuegos artificiales que ofrece la naturaleza. Este año, desde ayer y hasta el 17 de diciembre, el fenómeno podrá verse en el cielo desde todos los puntos del planeta, aunque el espectáculo es más in­tenso en el hemisferio norte.



“Este año, la lluvia de Gemínidas va a tener su punto máximo en las noches del 12 y 13 de diciembre”, reveló a diario Hoy Agostina Filócomo, astrónoma y becaria de Conicet. Asimismo, el evento puede verse a simple vista, es decir, no hacen falta elementos ni aparatos especiales como telescopios o gafas.



“La lluvia de Gemínidas es una lluvia de meteoros. Se da cuando un cuerpo celeste como puede ser, por ejemplo, un asteroide o un cometa, pasa cerca del sol e interactúa con el viento solar. A su paso, el cuerpo celeste se desintegra y deja partículas de polvo que quedan en el espacio, en la órbita del Sistema Solar. Entonces, cuando la Tierra pasa por la zona se produce el fenómeno que conocemos como la lluvia de meteoros”, explicó la astrónoma, y agregó que no es correcto hablar de estrellas fugaces ya que no se trata de estrellas.

Polvo en el Sistema Solar



Ocularmente, el fenómeno es percibido como trazos o líneas en el espacio. “Esto sucede cuando las partículas entran en la atmósfera y se desintegran; nosotros vemos el camino que trazan esas partículas, que estrictamente tienen un tamaño que va desde fracciones de milímetros hasta algunos centímetros: es polvo. Eso que vemos está ocurriendo a unos cientos de kilómetros de la Tierra”, detalló Filócomo.



Es habitual que este fenómeno de desarrolle en diciembre porque es el momento del año en que la Tierra orbita por esa zona del Sistema Solar donde están las partículas de polvo. Es decir, estos desprendimientos quedaron en un sitio específico del Sistema Solar que es ese que la Tierra alcanza en esta época del año.



La lluvia de Gemínidas no es algo exclusivo de la Argentina, sino que puede ver desde cualquier país del mundo. No obstante, Filócomo dio algunas claves para encontrar el fenómeno en la inmensidad del cielo: “La lluvia de meteoros se ve debajo del horizonte; hay que mirar en dirección noreste. En la Argentina, el horario en que mejor se aprecia es a las 22; se ve mejor en lugares despejados, es decir, sin contaminación lumínica. Porque cuanto más iluminado está un entorno, menos podemos ver el cielo. El fenómeno se va a ver mejor desde lugares oscuros, sin luz artificial”.