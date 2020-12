¿Qué sucede entre Barby Silenzi y El Polaco?

La pareja conformada por el cantante tropical El Polaco y la modelo Barby Silenzi siempre tuvo sus altibajos, pero también gozaron momentos de intenso amor.



Durante el lapso de la relación, los tortolitos protagonizaron escenas de alto voltaje y mostraron sus desempeños artísticos como bailarines del certamen más famoso de la TV argentina: la producción de Marcelo Tinelli.



Cabe recordar que este año no tuvo lugar debido a la pandemia imperante y en su lugar se estrenó una reversión del Cantando por un sueño.



En el presente, los sensuales personajes estarían atravesando una fuerte crisis. Si bien los rumores se originaron hace un tiempo prudencial, ninguno de los involucrados dio una explicación al respecto, solo se limitaron a subir fotografías en familia, con las hijas de otras relaciones y Abril, la bebé en común.



Sin embargo, un posteo en Instagram de Barby Silenzi llamó la atención por la profundidad de las palabras que tendrían un dejo de tristeza y nostalgia: “No reniego de mi naturaleza. No reniego de mis elecciones. De todos modos he sido afortunada. Muchas veces en el dolor se encuentran los placeres más profundos. Las verdades más complejas. La felicidad más certera. Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que solo me deja tranquila, El saber que he sido auténtica, Que he logrado ser lo más parecida a mí misma”.

Así se expresó la modelo. ¿Se trata del fin del amor?