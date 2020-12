Holyfield vuelve a desafiar a Tyson

Tras el regreso del excampeón mundial Mike Tyson el fin de semana pasado ante Roy Jones Jr., las luces del mundo del boxeo volvieron a encenderse. En esta ocasión, el histórico peso pesado Evander Holyfield, de 58 años de edad, aprovechó el momento de revoluciones para manifestar su deseo de volverse a medir arriba de un ring ante Tyson.



“No más espera. Subamos al cuadrilátero y bailemos una vez más, Mike. Es hora de darle al mundo lo que todo el mundo quiere ver”, declaró Holyfield tras ver la pelea del pasado fin de semana. El enfrentamiento entre ambos es uno de los más emblemáticos de la década de 1990, recordado por el famoso mordiscón en la oreja que Tyson efectuó sobre su retador. Y pese a que Mike no pudo vencerlo, todo indicaría que llegaría como el favorito en la pelea si ocurriera la eventual exhibición.



Holyfield finalizó: “Ahora veo que Tyson quería un combate de preparación antes de pensar en pelear conmigo. No más excusas. Esta es la lucha que debe darse por nuestros legados. Dijiste que estabas listo para pelear conmigo; firma el contrato y sube al ring. Estoy listo”.



La fiebre por el retorno de Mike Tyson encendió las ganas de los veteranos exboxeadores, y quien se prepara para el próximo será el emblemático Oscar de la Hoya, quien anunció su objetivo y se encuentra en la búsqueda de un contrincante. Los nombres que circulan para hacerle frente son el argentino Sergio “Maravilla” Martínez, Gary O'Sullivan, Sergio Mora, Canelo Álvarez y Miguel Cotto como sus primeras cinco opciones, aunque no descartan a Marcos Maidana, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao y otras figuras más del boxeo.