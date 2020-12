Correr en camionetas, una idea platense y con definición en el Mouras

Manejar una camioneta, de cualquier tipo, requiere de una mayor responsabilidad, atención y dominio. Por la altura, la estabilidad o el porte para ensayar las maniobras, se necesita una trabajada muñeca y buen estado físico para mantener el control.



Si esto se traslada a una competencia deportiva, el resultante no deja de ser un verdadero desafío: ¿cómo manejar una enorme pick up a 250 kilómetros por hora sin terminar lastimados?



Esto es lo que ocurrirá este fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, en donde la agenda ofrece definiciones, pruebas y ensayos del TC Pista y el TC Mouras, pero también del TC Pick Ups.



Esta categoría fue impulsada hace tres años por el platense Hugo Mazzacane, padre de Gastón, quien llegó a competir en la Fórmula 1 y ahora es piloto de TC y también de esta novedosa categoría.



Se trata de una competencia en donde las principales marcas exponen el poderío de las tradicionales camionetas que uno suele cruzarse en la calle, todas con motor naftero modificado para que puedan acelerar más.



Como ocurre con el Turismo Carretera, en donde históricamente Chevrolet (con Chevi) y Ford (con Falcon) se sacaban chispas, en este caso las mismas marcas exponen las tradicionales camionetas que suelen verse en la calle, pero con la suspensión recortada, el motor retocado y todas las medidas de seguridad que requiere una competencia deportiva.



La mayoría de las firmas que trabajan en el mercado automotor del país suelen tener representación en esta categoría novedosa, que sobresale a la de los autos comunes por las maniobras que hay que realizar en las curvas para mantener a los vehículos en pista.



Según explicaron expertos pilotos ante la consulta de diario Hoy, una camioneta puede llegar a correr hasta 240 kilómetros por hora, y en el caso de estar chupada a un adversario en recta, puede levantar hasta 250 kilómetros por hora de velocidad.



La competencia no es para cualquiera, ya que por la dimensión de los vehículos se requiere de mayor destreza.



Hoy, con los ensayos que otorgarán puntos, por rendimiento y tiempos logrados, se empezará a definir el campeonato 2020 con Matías Rodríguez, Juan Pablo Gianini, Mariano Werner y Gastón Mazzacane como principales candidatos a quedarse con el título, en el contexto de un fin de semana cargado de actividad y agenda en el autódromo platense, que no estará abierto para el público.

Vuelve a correr Leandro Mulet



En otra de las categorías que se van a disputar este fin de semana en el autódromo platense, el piloto Leandro Mulet volverá a competir, en este caso a bordo de uno de los vehículos que le darán forma al TC Pista.



Desde ayer, en todas las categorías comenzaron los ensayos después de las 11, y hoy se iniciarán con las clasificaciones antes de las definiciones y desenlaces que consagrarán a los ganadores mañana.