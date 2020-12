Roberto Peña: “El streaming nos ha servido como para mantenernos”

Durante una entrevista íntima con este multimedio, Roberto Peña se refirió a sus modos de producción pero también vaticinó cómo será el show que dará el 12 de diciembre, a las 22.30 y cuyas entradas están disponibles en Ticket Live.

— ¿Cómo pasaste la cuarentena?



—Con un montón de sensaciones encontradas. Al principio con la prudencia necesaria de acuerdo a la información que recibíamos. El hecho de cuidarse, de mantenerse en casa. Y la verdad es que el primer mes y medio, prácticamente se me pasó volando porque era todo un abanico de información y de cosas que llegaban y gracias a Dios. Claro que no me olvido de toda la gente que no corre con la misma suerte, pero en mi caso tenía forma de aguantar unos meses y eso me permitió manejarme con más tranquilidad. Pero me pasó como a todos, cuando la cosa se empezó a estirar y el horizonte no aparecía, realmente en algún momento empecé a ver qué podía hacer. A mí este tipo de cosas me mueven a generar, pensar, a buscar la forma de seguir saliendo adelante. Primero lo hice como diversión con el TikTok que encontré una red nueva para divertirme y para compartir cosas con la familia y la verdad es que me sorprendí mucho porque automáticamente se sumaban seguidores, y a pensar un poco en función del trabajo con lo que es el streaming. De alguna manera, también es esta forma un poco pasatista de seguir haciendo algo, de alimentar las ganas de hacer y que alguien vea lo que estás generando porque una cosa es hacerlo en tu casa y otra es poder compartirlo. Luego vino la experiencia del streaming que ya hice tres y voy ahora por el cuarto. Los dos primeros fueron solos, con una producción mía que se llamó Noche de Peña. Después otro que compartimos junto a Larry de Clay y Gustavo Raley, dos amigos de muchos años, que se llamó Luz, cámara, acción. Y ahora con esta nueva propuesta que me tiene entusiasmado porque lo voy a encarar diferente: va a ser un programa de televisión de humor en un streaming.

—¿Vas a parodiar programas de televisión y figuras de la farándula vernácula?



—Estaré presentando notas que tengo guardadas de hace mucho tiempo de pilotos y cosas que he hecho para la televisión y que nunca se han visto. Algunas de ellas sí, por ejemplo, hay un personaje, Daniel Cardaccio, que siempre muestras sus informes, después esta Tito Lotinto, que auspiciado por un vino se va entusiasmando y se olvida lo que está presentando, y es casi un personaje de culto. También hay parodias y hay notas que he compartido con otros colegas del medio, para estos pilotos, y a los cuáles les he pedido permiso para poder usar ese material y todos se han prestado con la mejor de las ondas. No los nombro porque mi compromiso para con ellos también fue no utilizarlos como publicidad, quiero que la gente se sorprenda porque van a encontrar famosos muy conocidos en este streaming.

—¿Qué sentís de hacerlo de esta manera en un formato tan nuevo pero que es la única posibilidad?



—La verdad es que yo lo recibí bastante bien. A mí me parece que todo lo que llega para aportar en el momento en el que se necesita es bienvenido, sobre todo para alguien a quien le gusta producir como es mi caso. Yo me considero un artista de esos que no espera que lo llamen, que siempre tiene algo preparado para hacer o por lo menos la inquietud de hacerlo realidad, entonces me parece que es algo que vino para quedarse, a mí me gusta y lo sigo aprovechando desde este punto de vista, de un formato donde vos no tenés aire en televisión para tener tu propio programa y por qué no hacerlo por streaming y que cada persona compre capítulos o la posibilidad de seguirte me parece una muy buena idea. Y esto también lo digo porque con la nueva normalidad que estamos viviendo y con esta apertura que se empieza a dar, también creo muy necesaria la vuelta de los teatros clásicos como los conocemos y apoyo realmente eso, me parece que es más que importante volver a tener al público sentado en la butaca con esa devolución directa y con ese placer de estar ahí dejándolo todo con la adrenalina que tiene el teatro que es única. Pero no dejo de valorar que el streaming nos ha servido como para mantenernos.

—¿Pero es para pasar el momento o va a quedar?



—Yo creo que va a quedar. Naturalmente se va a apagar un poco esta emoción de lo nuevo, creo que ya lo está haciendo de hecho me han comentado muchos productores que en cuestiones de venta ha bajado muchísimo. Es natural también, cuando la gente está deseosa de salir un poco, de ir a cenar, a pasear, de ir a una plaza, y tiene la posibilidad de hacerlo, entonces te llama un poco menos, pero de cualquier manera a mí me parece una plataforma más que valiosa para empezar a mostrar material y que lo puedan ver desde cualquier parte del mundo. Pero con De Peña con humor estoy realmente muy pero muy contento porque muchas de las notas que se van a ver, notas de calle que por supuesto fueron grabadas prepandemia y van a tener esa aclaración, son materiales con una producción enorme que he puesto en su momento de mi bolsillo también para realizar pilotos para la televisión, entonces va a ver un material como si estuvieran viendo un programa de televisión de humor pero muy variado, desde musicales hasta notas, entrevistas, sketch, realmente vamos a poner toda la carne al asador en lo que creería yo va a ser el último streaming del año, a no ser que repita el mismo que es muy probable.