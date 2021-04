Dejarán de hacer rastreos epidemiológicos

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay decidió que el seguimiento del hilo epidemiológico de Covid-19 quedará limitado a los “grandes brotes” o aquellos que se desencadenan en cárceles, geriátricos y otros espacios sensibles.



El sistema de “tetris” (testeo, rastreo y aislamiento) se había ejecutado con éxito hasta fines del año pasado y se mantuvo hasta mediados de marzo. Sin embargo, debido a la alta transmisión comunitaria del virus, las autoridades sanitarias decidieron implementar un nuevo giro en la estrategia de vigilancia.



Los especialistas del área de sanidad admitieron que, aunque haya más contratación de nuevos rastreadores, la vigilancia caso a caso se hace insostenible, por lo que se adoptó la estrategia que siguen los países con alta transmisión comunitaria.



El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, señaló en la jornada de ayer que el cambio de estrategia se da porque “estamos en una etapa de transmisión comunitaria sostenida”, y agregó que el rastreo “no se abandona, lo que se pretende es que predomine el rastreo tecnológico, que lo tiene que hacer el propio usuario”.



“Nuestra fuerza de rastreadores la estamos volcando a trabajar en los brotes, porque ahí es donde está el grueso de los pacientes”, reconoció el titular de la cartera de Salud, y aseguró que no se van a abandonar los rastreos. “Lo que sí no se hace el rastreo persona a persona, sino por brotes”, concluyó.



En el último informe epidemiológico divulgado por el MSP el pasado 19 de abril se indicó que en el 55% de los casos de coronavirus no se había logrado identificar el nexo, es decir, cómo se había producido el contagio.



Cabe señalar que la decisión es acompañada por una nueva estrategia de testeo, en donde se intenta sustituir el uso de los exámenes de PCR por los de antígenos, que son más rápidos y económicos.



El alto riesgo sanitario en el país no se detiene y los números así lo reflejan. El 1° de abril de este 2021 en Uruguay solo había 1.009 víctimas fatales y 108.188 casos confirmados de coronavirus. En 22 días las cifras aumentaron de manera exponencial.



De acuerdo a la información proporcionada por el MSP, en la jornada de ayer se detectaron 3.658 nuevos casos de coronavirus y se confirmaron 67 fallecimientos, lo que elevó la cifra total a 2.227. En lo que va del mes mu­rieron 1.218 uruguayos, lo que lleva a un promedio de 53 por día y a 1 muerte cada media hora.



Pese al incremento de infectados y la tristeza por las pérdidas humanas, Uruguay avanza con la vacunación y esta semana superó el millón y medio de dosis aplicadas en su población. La mayoría de estas corresponden a la primera aplicación, mientras que poco más de 400.000 son del segundo componente.



Según la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, hasta ayer había 532 ingresados por Covid 19 que se encontraban en Centros de Tratamiento Intensivo. A su vez, permanecían ocupadas 738 camas ocupadas, de las 986 operativas.

Dolor



La cartera sanitaria de Uruguay informó que ayer falleció un bebé de 14 días con diagnóstico positivo de Covid 19.



“Desde el Ministerio de Salud Pública lamentamos informar que en el día de hoy falleció un bebé de 14 días con diagnóstico positivo de SARS-CoV-2. El equipo de salud que lo asistió identificó patologías congénitas que explican la causa de muerte diferente a Covid-19”, informaron anoche desde la cuenta de Twitter del organismo.



“De acuerdo al criterio epidemiológico adoptado por la División Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, este caso será incluido en el informe diario”, ­aclararon.