Femicidio en Uruguay: Encontraron el cuerpo de una joven enterrado en Punta del Este

Un femicidio del que habla todo Uruguay y que poco a poco se va conociendo más del caso. Valentina Cancela, una adolescente de 17 años, fue asesinada por su ex novio, quien enterró los restos en una playa de Punta del Este y luego confesó el crimen.

Todo comenzó este martes, cuando la madre de la joven no la podía ubicar por ninguna parte. Sabía que alrededor de las 11/12 tenía clase de inglés, sin embargo, le avisó a la profesora que no iba a asistir porque sentía mal. Para las 14.50 hs, la mama le envió un mensaje a la hija para saber si iba a volver a comer, ya que le pareció extraño que aun no habia llegado para almorzar. No contestó.

Pasó una hora y la menor seguía sin responder, por lo que la preocupación comenzó a aumentar. Las amigas no sabían nada de ella tampoco pero tenían el dato de que se iba a ver con su ex novio, pareja con la cual Valentina tenía una relación problemática, debido a que testigos sostuvieron que él la agredía fisica y verbalmente. De hecho, habia algunas denuncias realizadas en su contra.

Cuando las amigas de la joven le enviaron al chico en cuestión, este dijo no saber donde estaba y que no se encontraba con él. Con las horas, este chat fue revelado y despertó escalofrios. "No, estoy en mi casa", "Para que le escribo. A vos no te contesta tampoco?", "¿Ya contesto?", e incluso una foto levantando el pulgar, fueron algunos de los mensajes que el ex novio envió a esta amiga de Cancela que preguntaba por ella.

El caso comenzó a cambiar una vez hecha la denuncia y que las autoridades emprendieron la investigación. A las horas localizaron una mochila enterrada en la arena de la playa. Tiempo despues, mediante cámaras de seguridad, visualizaron que los adoslecentes habian bajado a Playa Brava de Punta del Este las 15 hs del martes, pero que sólo él habia regresado un rato más tarde.

Con esta revelación, fueron tras el sospechoso, que fue detenido y que luego confesó que la había matado. Incluso, fue este quien indicó a las autoridades en donde se encontraban enterrados los restos.

El joven, al tener 17 años, quedó internado en una dependencia del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), a la espera de que se dicte la sentencia definitiva.