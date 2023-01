“Hay muchísimos proyectos nuevos esta temporada y eso es muy positivo”

En medio del éxito de la temporada que vive Punta del Este, diario Hoy dialogó con el prestigioso operador inmobiliario Nicolás De Módena, con más de 20 años de trayectoria en el mercado.

“A esta altura del año básicamente lo que están buscando es alquiler. Lo que sería propiedades con servicios y con vista al mar ya está casi todo alquilado y nos está quedando alguna oferta quizás un poquito más alejada del mar o algún propietario que no aceptó a su debido momento una oferta”, le contó a diario Hoy De Módena, quien además manifiesta la importancia de que el sector se sume a la transformación hacia un modelo sustentable.

“Estoy convencido de que la próxima revolución, así como hoy es estamos viviendo la tecnológica, la próxima va a ser por la ­conciencia social, por el cambio climático”, destacó.

—¿Se convirtió Punta del Este en una ciudad para vivir todo el año?

—Se ha convertido muchísimo, más con el tema del teletrabajo donde uno puede disfrutar de tener un hermoso apartamento viendo el mar o estando en una casa y pudiendo ­trabajar para Europa, Argentina o cualquier parte del mundo. El teletrabajo nos ha beneficiado muchísimo al igual que nivel de país con el beneficio fiscal que se ha otorgado. Muchos han venido a radicarse para ampararse en esos beneficios y eso ha movido lo que es un poco lo que es de balneario a convertirnos más en una ciudad. Hoy contamos con infraestructura, colegios internacionales. Tenemos ofertas todo el año que antes estábamos acostumbrados más que nada a verano.

—¿Cuáles son las opciones para el inversor argentino?

—Hoy lo positivo es que hay un cliente que viene y dice: “Nicolás, quiero para renta”; ­quizás antes del 2020 uno le podía ofrecer algo que lo alquilaba en temporada. Hoy le podés ofrecer una renta anual porque mucha de la gente que se viene a radicar antes de comprar primero alquila unos meses, entonces eso te lleva a que lo puedas a alquilar de forma anual.

Tenemos otro público nuevo que es el universitario. Mucha gente de Brasil que viene a estudiar, también argentinos y del interior de Uruguay. Entonces eso permite que durante el invierno se puedan alquilar muchas propiedades y ofrecerle hoy a un inversor que pueda por ejemplo comprar una unidad de un dormitorio en el orden de 130.000 dólares, la va a terminar alquilando en 700 dólares por mes y a la vez tiene la posibilidad de comprar esa propiedad y financiarla hasta en 80 cuotas. Eso está muy bueno, porque uno viene, invierte un 20%, el saldo lo paga en 80 cuotas y en la cuota 36 cuando te dan el apartamento. Ya lo empezás a amortiguar con la renta que vas a tener.

Se están largando muchos pozos que tienen financiamiento y se están vendiendo muy bien. Sin contar que hoy otro elemento que están jugando muy fuerte es la banca privada que está otorgando créditos a no residentes hasta 15 años. El 60% de una propiedad que te guste, puede ser usada de varios años, vas y el 60% te lo financia el banco, aunque no seas residente. Fue algo reclamado durante muchos años por turistas que decían: “Qué ­lástima que en Uruguay no existe crédito para extranjeros”. Hay muchísimos proyectos ­nuevos esta temporada, y eso es muy positivo porque es mano de obra, trabajo, crecimiento, es inversión.

—Hiciste hincapié en la importancia de la conciencia social y el cuidado del medioambiente. ¿Cómo se trabaja con esos objetivos?

—Cuando uno tiene la posibilidad de hablar con un desarrollador siempre le pedimos que trate de cuidar el medio ambiente. Es un bien finito. El que viene a Punta del Este viene a buscar lo verde, lo natural, que uno pueda estar en una casa en el Golf (zona donde la inmobiliaria comercializa una serie de casas premium) y salgas a hacer una compra a un supermercado y entre calle y calle estás viendo el mar. Eso no lo tenemos que perder. La naturaleza nos premió y después a nivel arquitectónico hemos tenido lo mejor de la región. Desde el lado empresarial tenemos que tener una conciencia social.

—¿Cuáles son los desafíos de la empresa para el 2023?

—Seguir trabajando duro. Estamos proyectando para viajar. Vamos a estar en Córdoba, en Rosario y en Buenos Aires durante este año en distintos eventos promocionado el ­balneario y captando inversores. También tenemos un viaje organizado para ciudad de Río Grande del Sur (Brasil). Estamos con mucha proyección, organizando eventos en distintas ciudades para promocionar lo que son los proyectos. No solo quedarnos acá esperando que vengan, sino también ir a buscar. Estamos en ese plan con el equipo de recorrer la región.