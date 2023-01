Camila Homs abre su corazón

Instalada en Punta del Este, Camila Homs habló sobre la pelea que mantuvo con su ex Rodrigo De Paul luego que se viralizaran los chateos por ­WhatsApp. Ante estos hechos, el futbolista inició una causa penal por amenazas.

Todo empezó cuando los campeones del mundial volvieron al país, saludaron en caravana y luego, el muchacho fue a ver a su novia mas no a sus hijos con los que se encontró al otro día. Allí la mujer tomó las riendas y le mandó improperios que están registrados en la Justicia.

Ahora, mientras vacaciona, la modelo afirmó: “Los chats son así, no son adulterados. Por más que esté recaliente, la re­la­ción con sus hijos va a estar, trato de no mezclar las cosas”. Asimismo, recalcó: “Sí, soy muy frontal y cuando me enojo te digo todo lo que pienso y em­broncada no me doy cuenta de lo que puedo llegar a decir. Mientras no se metan con mis cosas, no me molesta nada, pero no se metan con lo que más quiero”.