Rodolfo “Alacrán” Samsó: “Me encanta lo que hago”

Formado como actor, Rodolfo Samsó (más conocido como “Alacrán”) ejerció su oficio en todos los rubros posibles. Recordemos que sus inicios se dieron en un espacio histórico como lo fue el Parakultural; hizo teatro con los capocómicos más grandes; trabajó en programas de televisión, ciclos de radio; ahora cruzó las fronteras gracias a su talento para desempeñarse en una plaza teatral para la comunidad latina en Estados Unidos.

En diálogo con este multimedio, el cómico recorrió sus mejores hitos, agradeció el amor del público eterno que lo sigue en todos sus proyectos y vaticinó sus nuevas propuestas.

— ¿En qué proyectos estás inmerso en este año que recién comienza? ¿Dónde te encontrás ejerciendo el oficio del humor?

—Ahora mismo me encuentro en Miami haciendo una serie de shows de humor. No sé bien hasta cuándo me quedaré, pero aquí estoy porque tengo unas funciones de teatro, eventos privados como también viajo con destino a Argentina cuando hago otros por allá. Digamos que, en este momento, el cien por ciento de mi actividad está en el evento personalizado, ya sea en una fiesta, en un restaurante, en un establecimiento, en un salón, en un teatro. Todo ello me hace bien porque preciso el contacto con la gente, me pone muy bien. Siempre, antes de cada presentación, tengo mucha emoción. Me encanta lo que hago, por suerte me sigue pasando que, en el momento de actuar, me invaden la emoción y adrenalina de estar delante de la gente, esa cosa mágica que tiene la actuación. Estoy maravillado que, después de tanto tiempo, me digan bancando. Recordemos que empecé con los shows en los años 90, entonces van casi 33 años que me soportan. Estoy obviamente agradecido y sorprendido.

—En el marco de tantos años sobre los escenarios, ¿cuál es el balance del camino andado?

—Es extremadamente positivo porque tuve esta suerte. Es decir, por ejemplo, si hubiera sido jugador de fútbol, es como si hubiese formado parte de River Plate, Boca Junior, Independiente, Racing, San Lorenzo, entre otros. En mi caso, estuve en los programas excelentes como Cha cha cha, Videomatch, No hay dos sin tres, Sin codificar, Café Fashion. Trabajé con directores como Gustavo Yankelevich, Claudio Villaroel, Jorge Guinzburg, Luis Cella, Gerardo Sofovich, Fernando Bravo, entre otros. Tuve un gran aprendizaje. También hice radio con Quique Wolf.

Después, ni hablar de los buenos compañeros que tuve desde que arranqué en el Parakultural con Humberto Tortonese, Alejandro Urdapilleta, Alfredo Casero, Fabio Alberti, Diego Capusotto. También aquellos de Videomatch, como Toti Ciliberto, Carna, Pachu, Pichu, Freddy Villarreal, Pablo Granados, entre otros. Todos son talentosísimos. Estoy maravillado con todos ellos. También en el teatro junto a Jorge Corona, de quien aprendí muchísimo. Además, me acuerdo del show del chiste, el certamen dentro del programa de Susana Giménez donde compartía con Daniel Aráoz, Carlos Sánchez, Beto César, José Luis Gioia. En realidad, aprendí de todos porque los compañeros que tuve realmente fueron maestros naturales así que espero haberme nutrido de todo ese conocimiento y alegría que tuve la suerte de compartir.

—¿Y qué otro proyecto existe entre manos o junto a amigos?

—Tenemos un grupo llamado Los Cuatro Fantásticos del Humor, junto a Diego Pérez, Carna, Alfredo Silva y yo, donde hacemos un show para Estados Unidos. Es decir, el público latino radicado en Norteamérica. También con Alfredo hacemos rondas de chistes por las redes sociales, que se dan cuando nuestros compromisos así lo permiten. Este proyecto surgió durante la pandemia, donde no podías salir por el aislamiento preventivo y las personas estaban en sus casas. Fue increíble cómo la gente nos vio y se acuerda de ello. Siempre me lo dice. Es más, acá en Miami me encuentro con algún argentino en un supermercado y me preguntan qué hago acá, me cuentan que nos seguían, entre otras cosas.