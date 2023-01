La verdad de Julieta Venegas

La cantante Julieta Venegas confesó en una entrevista internacional por qué decidió terminar su matrimonio con Álvaro Enríquez después de una breve unión sentimental. Las razones estuvieron dadas por decisiones ajenas a la mujer. Sucede que su exesposo le escribió un tema, organizó el rodaje de su videoclip pero terminó enamorándose de la actriz que lo protagonizaba y es por ello que abandonó a Venegas.

Al respecto, la estrella dijo: “Él me escribió una canción superbonita que se llamaba No me falles, que es hermosa (...). En el videoclip que hizo de esa canción, salió una actriz de quien él se enamoró y me dejó por ella. En ese momento fue muy doloroso, pero era obvio que nos íbamos a ­terminar separando si ninguno de los dos se decidía a irse al país del otro”.

Asimismo, la abultada agenda de ambos más los compromisos laborales impidieron que pudieran residir en la misma tierra, lo que dificultaba aún más el vínculo. “A él lo conocí porque es músico. Nada, de locos, porque él vivió siempre en Chile, yo viví siempre en México. Nos casamos, pero cada quien viviendo en su país. Fue como muy chistoso porque fue como: Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir. Nos divorciamos muy rápido, más bien lo pudimos anular, fue tan rápido que lo pudimos anular”, explicó.