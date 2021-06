Inminente anuncio para que residentes puedan acceder a la vacuna

Miles de argentinos que residen en el país vecino y que se encuentran preocupados porque hasta el momento no han podido formar parte de la campaña de vacunación por no contar con la cédula de identidad uruguaya podrán agendarse a través de un sitio web para solicitar un turno.



En diálogo con este multimedio, el ministro de Salud Pública, Daniel ­Salinas, confirmó que se encuentran trabajando en la confección de una lista junto a Cancillería y Migraciones del Ministerio del Interior para que residentes en el país de todas las nacionalidades puedan acceder a la vacunación.



“Todos los extranjeros que no tienen Cédula de Identidad y más de 90 días en el país podrán recibirla siendo mayores de 12 años”, le manifestó a diario Hoy el titular de la cartera sanitaria.



De esta manera, un gran número de adultos mayores y chicos de más de 12 años podrán sumarse al 60% de la población vacunada con al menos una dosis.