Llega la segunda incorporación para el Lobo

A pesar que lo esperaban hace una semana en La Plata por diferentes temas burocráticos, Guillermo Fratta está viajando hoy por la mañana desde Uruguay y llegará a la ciudad de las diagonales durante el mediodía, para luego someterse a la revisión médica y estampar la firma que lo vinculará con Gimnasia por los próximos 18 meses. El jueves pasado el central no pudo viajar porque no tenía el permiso de trabajo desde el Consulado Argentino para entrar al país. Dicho trámite se finalizó el miércoles, pero el viaje se hizo hoy ya que ayer hubo un paro en el país vecino y no se concretó la salida del buquebus.



Por eso mismo, Leandro Martini y Mariano Messera ahora están más aliviados ya que tendrán al central que venían pidiendo desde enero, pero que en su momento no se concretó la llegada porque Rentistas a último momento dio de baja la negociación, mientras que ahora el problema fue concretar el viaje en tiempos de pandemia y los respectivos permisos.



Mañana será su primer entrenamiento con el Lobo en Estancia Chica aunque se espera que hoy sea oficializado como refuerzo mediante las redes sociales del club como así también la primera foto con la indumentaria Tripera. El otro jugador que arribará en horas de hoy será Johan Carbonero y también se lo espera mañana en Abasto para que vuelva a entrenar a la par de sus compañeros.



El colombiano fue padre la semana pasada y consiguió vuelo para la noche de ayer, por lo que llegará en las primeras horas de hoy y así, en el final de la segunda semana de pretemporada, estará presente para preparar la segunda parte del año. A Carbonero le quedan seis meses de contrato, pero Once Caldas está en condiciones de escuchar ofertas hasta el 31 de agosto mientras que hasta el 31 de noviembre, Gimnasia tendría la chance de hacer uso de la opción de compra de 2.200.000 de dólares por el 70%.

A la espera del Pulga y Vega



Gimnasia sigue con las negociaciones por Luis Miguel Rodríguez y Cristián Vega, aunque por el mediocampista se espera una decisión en las próximas horas. El Lobo cambió las condiciones de pago y ofertó por tercera vez a Central Córdoba, pero en calle 4 esperan que la respuesta sea lo antes posible o durante el fin de semana avanzarán por otros nombres.



Lo del Pulga parece que entre domingo y lunes puede haber novedades, ya que tendrá una última reunión con la gente de Colón aunque en el Mens Sana también ven otras opciones por las dudas.