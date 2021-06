Tras el lanzamiento de la presentación de la marca propia, “Ruge”, el presidente de Estudiantes, Martín Gorostegui, aportó detalles del proyecto que venían trabajando junto al secretario de Marketing del club, Mariano Vázquez. A este último, el dirigente lo acercó a Sebastián Verón a comienzos del 2014 cuando se estaba armando la lista para el primer gobierno de la Brujita en el Pincha.



“Ruge es la concreción de un viejo proyecto nuestro que veníamos trabajando”, explicó el actual presidente del León con la Red 92.



“Vimos que nuestro sponsor se estaba retirando del país, y que se daba el momento justo para poder hacerlo”, detalló.



“Era una ventana de oportunidad para poder darle impulso a nuestro proyecto y lo hicimos”, agregó el titular Albirrojo, quien todavía no cumplió tres meses como presidente de la institución.



“La marca es del club y se le va a entregar en licencia a nuestro socio comercial que será Mateu Sport. No solamente será la marca para el fútbol profesional, sino también para la parte amateur, juvenil a infantil”, explicó.



“Entendemos que va a marcar un antes y un después en la gestión de indumentarias en los clubes en la Argentina”, completó Gorostegui.

Segunda presentación en dos meses de gestión



Durante los dos meses y medio de gestión como presidente del club, Martín Gorostegui sumó dos presentaciones de proyectos que tienden a darle impulso al camino de crecimiento institucional que se había iniciado bajo el mandato de la Brujita.

Si bien los socios, especialmente los abonados a plateas de 115 y de 55, todavía no han logrado una respuesta definitiva en cuanto a la utilización de las butacas en el estadio para el segundo semestre del año, la realidad es que en dos meses se han presentado dos acuerdos que marcan un perfil de gestión en el tercer mandato del oficialismo: el primero fue el mes pasado, cuando se anunció un acuerdo con una obra social para darles coberturas a los deportistas amateurs que no podían acceder a una cobertura médica por diferentes razones.



La segunda tiene que ver con lo anunciado el miércoles, con relación a la marca de indumentaria, que tendría un 35 por ciento menos en el costo de vidriera para los socios que la actual camiseta de Estudiantes que todavía seguirá fabricando la empresa Under Armour.

Cautela con los refuerzos



Teniendo en cuenta que faltan más de tres semanas para que comience el nuevo campeonato en Argentina, la Comisión Directiva de Estudiantes, y en especial los integrantes de la mesa chica, se mostraron cautelosos por la llegada de los refuerzos.



Incluso, en las consultas realizadas por este diario, se le bajaron las expectativas a la posibilidad de sumar al volante Juan Ramírez, de San Lorenzo, dada su elevada cotización.



Asimismo, se confirmó que el propio Sebastián Verón está manteniendo conversaciones con dos jugadores (delanteros), que en uno de los dos casos podría causar una verdadera sorpresa y revolución en el mercado local, mientras que el otro no es muy conocido en el fútbol argentino. Todo para intentar concretar entre la última semana de junio y la primera de julio.