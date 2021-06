El joven delantero Ivo Mammini dialogó con Triperomaníacos Radio y habló sobre lo que viene siendo esta pretemporada y sus primeros pasos en Primera: “En esta pretemporada trato de hacerme más fuerte física y mentalmente. Tengo que estar metido. Los técnicos hacen trabajos largos y muy intensos. Queremos sobrepasar al rival con eso, con fuerza, resistencia”, aseguró.



Respecto a sus objetivos, Ivo comentó: “Tener más minutos en Primera es uno de mis objetivos en esta temporada. Uno quiere estar siempre, estoy dando el 100% para que me toque. Pero también quiero dar mucho más de lo que pude dar en el torneo pasado, donde no quedé conforme. Aún no llegaron jugadores en el puesto y eso abre alguna posibilidad”.



El juvenil también habló sobre los objetivos grupales para esta segunda parte del año: “Hay un equipo muy metido, con ganas de revertir la última imagen que se dio. Personalmente quiero seguir sumando minutos, quiero volver a hacer goles”. Por último, dejó un recuerdo sobre Diego: “Siempre digo que a Maradona le voy a deber la vida. Él cumplió mi sueño de debutar en Primera y eso es algo que me quedará para siempre. Todo el tiempo nos cuidó, tanto él como su CT”.