La campaña de vacunación avanza con récord de contagios y fallecidos

Uruguay batió el jueves un nuevo récord de fallecidos por coronavirus con 79 casos, la cifra más alta después de la que se registró el lunes, con 71 decesos. Anoche, el Sistema Nacional de Emergencias confirmó 62 fallecimientos con diagnóstico de SARS-CoV-2. Hasta el momento son 1.788 las personas que perdieron la vida.



De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), ayer se llevaron a cabo 13.496 análisis y se detectaron 3.077 nuevos casos, un número alto pero menor al récord del jueves, donde hubo 4.412 positivos.



El director general de Salud, Miguel Asqueta, confirmó que la variante P1, detectada originariamente en Brasil, ya circula en 16 departamentos uruguayos, y aseguró que en algunos “es predominante”.



En relación al avance y el crecimiento exponencial de casos positivos, las muestras analizadas por el consorcio de investigación integrado por el Ministerio de Salud, el Instituto Pasteur y la Universidad de la República indicaron que se trata de la cepa P1, originada en Manaos.



Como viene informando este ­multimedio a través de diálogos con diferentes especialistas sanitarios, se trata de una de las variantes más transmisibles y agresivas.



“Es tres veces más contagiosa y es uno de los factores que han incidido en el aumento de los casos. Los otros factores son el comportamiento de la gente. Hay mucha gente que todavía no ha entendido que no se pueden realizar reuniones, cumpleaños y que tenemos que tratar de bajar la movilidad. En eso todavía tenemos gente que no es responsable. Lo más importante es el comportamiento de cada uno”, le expresó a diario Hoy Diego Pintado, director departamental de Salud de Rocha.



“Si bien ha habido un au­men­to a nivel nacional de los casos, nuestro departamento se mantiene dentro de las cifras más bajas. Tenemos al día de hoy 329 casos activos. Por supuesto que es un ­departamento fronterizo con Brasil y siempre el riesgo es mayor”, sostuvo el profesional.



Sobre el plan de inmunización, remarcó que se viene “vacunando la mayor cantidad posible. Este fin de semana tenemos una jornada en doble horario para continuar con la ­vacunación.

Venimos peleando contra el Covid. Más allá del aumento de casos, tampoco ha habido una saturación de salud, por lo menos a nivel departamental”. “Rocha tiene unos 74.000 habitantes y ya estamos en un 31%. Este fin de semana se va a incrementar. En lo que tiene que ver con la vacunación, venimos bastante bien”, concluyó.



Según información del MSP, en el país ya fueron vacunadas 1.309.051 personas, 1.025.224 con la primera dosis y 283.827 con la segunda.

“Hay certeza en el rumbo”



Con esas palabras, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se refirió a la continuidad de la campaña de vacunación que en la jornada de hoy y mañana se llevará adelante en los ocho departamentos donde existe una mayor circulación de la variante P1 del virus del SARS-CoV-2 por ser limítrofes con Brasil.



“Para mitigar la cantidad de contagios y los riesgos asociados a la enfermedad, teniendo en cuenta, además, el mayor riesgo al que están expuestos los departamentos limítrofes con la República Federativa de Brasil, los que tienen una mayor circulación de la variante P1 del virus del SARS-CoV-2 y los que presentan menor porcentaje de vacunados, se determinó el envío de las 48.000 dosis de las vacunas Oxford-AstraZeneca a los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo, Rocha, Río Negro, Canelones, Salto y Paysandú, con el objetivo de que sean administradas a personas mayores de 60 años, tal como indica la recomendación de la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones”, informaron desde la cartera sanitaria.



En la misma línea de mitigar la propagación del coronavirus en el país, el presidente Luis Lacalle Pou habló en conferencia de prensa esta semana y anunció la extensión de las medidas restrictivas hasta el 30 de abril, tales como la no presencialidad de las clases y el cierre de los free shops, gimnasios y clubes. Además, limitó el horario de bares y restaurantes hasta la medianoche.



En este contexto, el mandatario convocó para el martes a intendentes opositores del Frente Amplio para analizar la emergencia sanitaria. El llamado es para que lleguen a la sede del gobierno los jefes comunales de Montevideo, Carolina Cosse; de Canelones, Yamandú Orsi; y de Salto, Andrés Lima.