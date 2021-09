La mayoría de los casos se registraron en Montevideo

El Ministerio de Salud Pública de Uruguay informó ayer que se han detectado 402 casos de Covid-19 con la variante Delta en dos meses, desde el 17 de julio hasta el 17 de septiembre.

El comunicado afirma que en este momento “los casos activos con esta variante se han identificado principalmente en los departamentos de Montevideo y Canelones, donde se detecta, actualmente, una baja circulación”.

A su vez, indica el documento que “la mayoría de los casos activos se han presentado asociados a brotes, tal y como se ha descrito a nivel internacional debido a la mayor transmisibilidad de esta variante”. Algunos de los casos “corresponden a personas que eligieron no vacunarse contra la Covid-19”.

“Una vez más, desde esta cartera se incentiva a la vacunación contra Covid-19, que ha dado muestras de ser efectiva para bajar los casos graves y los fallecimientos por la enfermedad”, enfatizaron desde la cartera sanitaria.

Daniel Salinas, ministro de Salud Pública del vecino país, sostuvo que “la mayoría son viajeros o brotes a partir de viajeros”.

Consultado por las declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou con respecto a la posibilidad de dejar de utilizar el tapabocas, manifestó que “tiene cierta lógica en espacios abiertos”, y agregó: “Si uno va al centro de la cuestión, dígame, ¿dónde está la obligación de usar tapabocas al aire libre? No tengo la obligación de derogar algo que no impusimos, solamente fue una recomendación en momentos de alta circulación viral. Pero una recomendación que no constituyó una obligación en ese momento”.

En el día de ayer el Sistema Nacional de Emergencias reportó que se realizaron 8.658 test y se detectaron 157 nuevos casos de contagios por coronavirus. Además, en las últimas 24 horas no se registraron fallecidos por coronavirus en todo el país. El total de decesos asciende a 6.046.