“En el Mercosur estamos poniéndole una barrera a un progreso que es imprescindible”

Uruguay avanza abriéndose al mundo. Queremos que nuestros compatriotas se puedan desarrollar, competir y que tengan prosperidad”, afirmó el mandatario Luis Lacalle Pou al anunciar una propuesta formal de la República Popular de China para iniciar el análisis de prefactibilidad con el fin de avanzar hacia un tratado de libre comercio entre ambos países.

“En el Mercosur estamos poniéndole una barrera a la independencia, distanciándonos cada día más de un estado de competitividad, estamos poniéndole una barrera a un progreso que es imprescindible”, le dijo en exclusiva a diario Hoy el senador por el Partido Nacional Sergio Botana.

El legislador y economista expresó: “Yo creo que todo el Mercosur debería entrar en esa dinámica de ponerse en competencia, de ese modo vamos a bajar costos, a ser competitivos. El final es irreversible; si nosotros no cambiamos esto, vamos a quedar fuera del mundo dentro de poco tiempo. Es algo que tenemos que revertir no solo para Uruguay, sino para todo el bloque. El bloque debería ser aprovechado para comercializar entre nosotros, pero además para mejorar nuestros procesos, para ser cada día más productivos”.

“Cuando el presidente Lacalle habló de lastre, nunca pensó que la Argentina es un lastre. El lastre son las regulaciones, la suba de costos, tener monedas que están ya sin valor a causa del debilitamiento que se ha producido en nuestra economía. Ese es el lastre que estamos sufriendo. Tenemos que trabajar bastante en ese sentido, juntos, y ser competitivos, eficientes y salir adelante”, remarcó.

En diálogo con este multimedio, Ignacio Bartesaghi, doctor en Comercio Internacional y en Relaciones Internacionales, dijo al respecto: “Uruguay viene reclamando hace mucho tiempo la necesaria apertura del Mercosur al mundo. Uruguay tiene una relación estratégica con China, es el principal socio comercial, y enfrentamos mu­chos aranceles todavía”.

En ese sentido, el experto sostuvo que “este planteo de la flexibilización del Mercosur tiene que ver con poder abrirnos al mundo. El mercado chino es una de nuestras prioridades porque tenemos una relación muy complementaria. Tenemos mucho para ganar y poco para perder. Sabemos que las dinámicas de Argentina actuales, incluso las de Brasil, impiden la posibilidad de avanzar”.

En ese plano, remarcó que el país vecino posee un mercado distinto. “No tenemos la industria que tiene Argentina y Brasil, no tenemos el comercio interregional que tienen, tenemos una lógica distinta y, dado que el Mercosur no ha avanzado en esto, nos parece muy interesante la decisión tomada por el gobierno y apoyada por China de elaborar este estudio de factibilidad para avanzar en las negociaciones”, explicó Bartesaghi.

“Como realmente Argentina y Brasil no muestran interés en avanzar, en utilizar estos instrumentos para mejorar las condiciones de acceso, Uruguay lo que dice es: Permíteme a mí avanzar de forma bilateral y después tú ves qué hacés, porque el resto no está en condiciones todavía de abrirse al mercado chino. A la larga todos los países se van a abrir, la tecnología te pasa por arriba”, puntualizó.

En esa línea, precisó: “Si estoy dispuesto a avanzar con China, no me lo trabes por decir que el Mercosur tiene que avanzar unido, porque en muchas cosas no avanzan juntos y no es lo que dicen los papeles. En esa discusión estamos con Argentina fundamentalmente porque Brasil está más dispuesto a permitir que Uruguay avance bilateralmente, Paraguay está más en silencio. Ojalá Argentina pueda comprender este camino que está tomando Uruguay”.

Beneficios

“Uruguay hoy día exporta pasta de celulosa, que eso no enfrenta restricciones, pero hay beneficios muy marcados en la baja del arancel de la carne, de los lácteos, hay mejoras en las condiciones de la lana, que tiene algunas restricciones cualitativas. También beneficios en otros productos agroindustriales, pero el mayor potencial está dado en los nuevos productos que hoy no exportás y podés empezar a exportar porque tenés las condiciones para hacerlo. Ahí es donde hay más incentivo para que Uruguay sea competitivo en exportar esos productos”, señaló Bartesaghi.

Para finalizar, el especialista agregó: “También te beneficiás en comprar tecnología de China, autos, má­quinas, y también en poder exportar servicios, captar inversiones y en lo que es cooperación. China es un gran inversor en infraestructura. Es un impacto geopolítico y geoestratégico cerrar un acuerdo con la segunda economía a nivel mundial que próximamente va a ser la primera, es algo que va a movilizar mucho a Uruguay y que también va a darle cierto dinamismo al Mercosur, que es muy probable que hoy o mañana siga el camino que está siguiendo Uruguay”.