Castro: el apellido del gol en Estudiantes

Estudiantes recuperó jugadores que tenía guardados bajo siete llaves. En realidad, Ricardo Zielinski recuperó futbolistas que, para otros técnicos, eran del montón. El miércoles, Manuel Castro volvió al gol y abrió el partido en Santa Fe para el triunfo Pincha. Así, el uruguayo lleva anotados 6 tantos en el torneo y es el máximo artillero de la plantilla de Ruso Zielinski. El uruguayo, que volvió del préstamo en el Atlanta United de los Estados Unidos, dialogó luego del triunfo en el 15 de Abril ante el Tatengue y se refirió al presente personal y colectivo.

“Estamos muy contentos por el resultado. Llegamos a este partido sabiendo que era una cancha difícil para los que vienen de visitantes. También sabíamos que habían ganado los de arriba y que teníamos que ganar para seguir a tiro”, destacó el mediocampista para remarcar la importancia del 2-0 con el que festejó el Pincha.

Acerca de los objetivos del equipo en este certamen, Manu afirmó: “Esto es paso a paso, es un torneo muy largo y no va ni la mitad. Nuestro objetivo es claro: queremos entrar a una copa internacional y vamos por eso”.

“Trabajé mucho para ganarme la titularidad. Estoy contento porque se me está dando el gol. En el torneo pasado no me tocaba convertir y ahora se me está dando”, dijo respecto al nivel que viene mostrando en esta temporada.

Incluso, recordó: “Antes del torneo tuvimos una charla con el Ruso y me dijo que tenía que llegar más al área. Si bien en el torneo pasado lo hacía, ahora estoy convencido en llegar al gol, se me está dando y me pone muy feliz”.