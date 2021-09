Las secuelas del triunfo: Zielinski y las dudas para el domingo

No todo fueron sonrisas en la victoria santafesina. Luego del triunfo por 2-0 ante Unión en el estadio 15 de Abril por la fecha 11 del torneo de la Liga Profesional, el plantel retomó los entrenamientos en el centro deportivo de Colón y Ricardo Zielinski deberá esperar para diagramar el equipo. Sin tiempo para el descanso y con poco margen para que los futbolistas se recuperen de las dolencias de un encuentro disputado, el entrenador prende velas en Santa Fe para que Gustavo Del Prete, una de las figuras en la victoria ante el Tatengue, llegue al compromiso del domingo 13.30 ante Patronato en Paraná. El futbolista, que llegó en el último mercado de pases proveniente del Montevideo City Torque de Uruguay, se retiró con una molestia muscular el pasado miércoles y ayer se sometió a estudios. La buena noticia para el Ruso es que Tuti no tiene una lesión, aunque sí padece una fuerte contractura y debería realizar sesiones de kinesiología. Ante esta situación, será difícil que pueda estar el próximo fin de semana en la cancha del Patrón. En su lugar, se disputan el puesto Leandro Díaz, quien ni siquiera ingresó ante Unión, y Jaime Ayoví, que tuvo minutos en el complemento pero volvió a decepcionar. El ecuatoriano no gravitó y continúa dejando más dudas que certezas en cuanto a su condición física. Por otro lado, cabe destacar que la delegación de 25 jugadores que se encuentra en la Provincia de Santa Fe continuará allí para seguir con los entrenamientos en el predio Sabalero, para el domingo por la mañana trasladarse a Paraná, rumbo al cotejo ante Patronato. Los futbolistas trabajarán por la mañana y también en turno vespertino, teniendo en cuenta que ya no queda tiempo antes del compromiso venidero.

“Tenemos que seguir por este camino”

“Lo pudimos abrir rápido en el primer tiempo. Hicimos los dos goles y después lo manejamos muy bien”, así resumió el mediocampista Matías Pellegrini el triunfo de Estudiantes en Santa Fe, por 2-0 ante Unión. Ahora, el jugador se enfoca en la visita a Patronato del próximo domingo.

“Somos un equipo muy sólido al que es muy difícil convertirle. Si nos ponemos en ventaja nos hacemos muy fuertes y a los rivales les cuesta mucho entrarnos. Trabajamos para eso y tenemos que seguir en este camino, que venimos muy bien. Había que ganar para seguir en la pelea. Estamos buscando mantenernos arriba y meternos en una copa, que es el objetivo de este plantel”.

Patronato, entre la Copa Argentina y Estudiantes

Se vienen días tan cargados como determinantes para Patronato. El equipo dirigido por Iván Delfino tendrá cuatro partidos en 12 días y la rotación será necesaria. ¿Cuál es la agenda? ¿Cómo los prepara el entrenador?

La dura seguidilla comenzó el miércoles pasado cuando el equipo entrerriano empató 1-1 en La Paternal ante Argentinos por la fecha 11 de la Liga Profesional de Fútbol. Ahora, tras el duelo frente al Bicho, ya comenzó a preparar el encuentro de la siguiente fecha frente a Estudiantes, que será este domingo a las 13.30 como local. Sin embargo, el partido más importante para los de Paraná se dará el próximo miércoles, cuando se midan frente a Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Luego del cruce frente al Xeneize, el equipo cerrará la apretada agenda en Santa Fe cuando enfrente a Unión, el domingo 26 a las 13.30. “Es un lindo desafío para todos nosotros, entiendo también que los cambios serán necesarios. No se puede aguantar un ritmo con partidos tan seguidos, siempre pasan cosas por cansancio. Además, la competencia es elevada y todos tienen las mismas ganas de jugar. Lo importante es que el grupo esté fuerte y saber que las oportunidades serán para todos”, comentó Iván Delfino en conferencia, sobre lo que se le viene al equipo.La buena para el Patrón es que Rolando García Guerreño ya está apto para volver al equipo y ser tenido en cuenta en esta seguidilla. Por otro lado, la mala noticia es que no podrá contar con Héctor Canteros, quien se está recuperando de una rotura de meniscos.

La Reserva defiende la punta en Paraná

Luego de la goleada a favor por 4-1 (Spetale por duplicado, Kociubinski y Rojas) ante Unión en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, la Reserva buscará defender la punta del torneo cuando visite hoy a Patronato en Paraná. Estudiantes juega desde las 10 por la duodécima fecha del torneo frente al Patrón, más precisamente en La Capillita. El conjunto Pincha es líder del campeonato, con 25 unidades.

Los jugadores que estarán a disposición de Pablo Quatrocchi para este encuentro son: Jerónimo Pourtau, Fabricio Iacovich, Santiago Flores, Maximiliano Acosta, Santiago Nuñez, Mauricio Guzman, Gastón Benedetti, Franco Rodríguez, Bautista Kociubinski, Franco Romero, Vinicius Lansade, Lautaro Lovazzano, Mateo Trombini, Benjamín Rojas, Aaron ­Spetale, Ezequiel Naya, Esteban Obregón, Agustín Palavecino y Máximo Guzmán.