Más de 3.000 muertes y un país en emergencia sanitaria

La calma que en algún mo­mento solía haber se perdió hace tiempo. Las altas cifras de contagios diarios, de fallecidos y de internados se volvió algo cotidiano. Uruguay lidera el escalafón mundial de muertes diarias por Covid-19 en relación a su población, según las cifras actualizadas hasta el miércoles por el sitio Our World in Data, lo que refleja que registra 17,31 personas fallecidas por millón de habitantes.



El pasado mes abril fue el peor período de la pandemia para el vecino país. En ese tiempo se registraron 1.571 muertes, el 60%de los fallecidos totales desde el ingreso del virus al país.

Y esa intranquilidad cargada de dolor continúa en lo que va de mayo. En estos primeros siete días, 416 ­personas fallecieron por coronavirus. El número supera ampliamente a las muertes registradas en la primera semana de abril, que fueron 257 ­decesos. El panorama, con estas cifras que llenan de dolor, no es nada alentador.



De acuerdo a la información ­proporcionada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), ayer se llevaron a cabo 12.870 análisis y se detectaron 2.701 nuevos contagios de coronavirus. Actualmente hay 25.961 casos activos, es decir, personas que están cursando la enfermedad, 537 de ellas se encuentran en centros de cuidados críticos.



En este momento, los 19 departamentos del país se encuentran en zona roja, según el índice de Harvard, al acumular más de 25 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.

A su vez, el MSP emitió en las últimas horas un informe sobre cómo avanza la campaña de vacunación contra la Covid-19.

En el documento se informó que la “estrategia a futuro” es “continuar vacunando por franjas etarias” y “priorizar comorbilidades como diabetes y otras cardiopatías severas”, como así también a las mujeres embarazadas.



Sobre dosis administradas y registradas del 27 de febrero al 29 de abril, se indicó que hasta esa última fecha se aplicaron 1.797.015 entre primeras dosis (1.163.949) y segundas (633.066).

Hasta el 29 de abril, la vacuna que más se aplicó fue la “CoronaVac”, del laboratorio Sinovac. Se dieron 1.359.954 dosis. A su vez, se inocularon 398.477 de Pfizer y 38.548 primeras dosis de AstraZeneca.

Más vacunas



El secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, anunció que durante mayo ingresarán cinco embarques con dosis del laboratorio Pfizer, uno más de lo previsto, y la cantidad total será de 500.000 vacunas en el mes. Además, se sumarán 1.500.000 dosis de Sinovac en dos envíos. “Todo aquel que se quiera vacunar va a tener las dosis para poder hacerlo”, manifestó.



Hasta el momento, el país adquirió 3 millones de dosis de la vacuna que elabora Pfizer, 3,3 millones de Sinovac y entre 150.000 y 200.000 dosis de AstraZeneca provistas por el mecanismo Covax.



En el día de hoy arribarán un millón de dosis de “CoronaVac” y sobre finales del mes otro medio millón. El funcionario sostuvo que se realizará una campaña para incentivar a la población a vacunarse. “Nuestra obligación es que todo el que se quiera vacunar, viva en donde viva, tenga la posibilidad de hacerlo”, sentenció.