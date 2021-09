Propietarios extranjeros reclaman mayor celeridad en los trámites 

Con el éxito en la campaña de vacunación contra el coronavirus tanto en Argentina como en Uruguay, los propietarios de inmuebles no residentes comenzaron a ingresar al vecino país a partir del 1° de ­septiembre. Sin embargo, a las ­nuevas disposiciones se les sumaron algunas dificultades en la práctica, como la demora y la lentitud en los trámites.

“En mi caso no pude viajar aún. Hablemos de lo engorroso del trámite: tarda aproximadamente 15 días y requiere vacunas de más de seis meses de validez. Nos vacunamos en mayo, en noviembre ya no podríamos entrar. Una cosa es la teoría y otra lo que vivimos en la práctica. En enero se cumplen dos años sin poder ir a mi casa, una locura”, le manifestó a diario Hoy Julia, una de las damnificadas, que posee una propiedad en el departamento de Maldonado.

En esa línea, sostuvo: “La autorización es por 60 días. Estamos esperando la respuesta. Lo de la vacuna ahora puedo, en noviembre ya no. Yo me vacuné en Estados Unidos, tengo dos Pfizer, pero en el mes de mayo, y Uruguay admite una validez máxima de seis meses. No sé cómo van a hacer en noviembre. Hay gente vacunada completa en Argentina en abril, ya no podrían entrar. No se puede pensar en vacaciones o precios si la entrada tiene tantas restricciones”.

A su vez, los reclamos también se vieron reflejados en el sector privado del turismo uruguayo, quienes también solicitaron rever las fechas de la vigencia de las vacunas, la cuarentena de 14 días a familias con menores no vacunados, y la facilitación de los trámites online.

Las revisiones fueron expresadas al Poder Ejecutivo por la Cámara Uruguaya de Turismo, Destino Punta del Este, el Bureau Punta del Este y la Dirección de Turismo de la Intendencia de ­Maldonado.

Cabe recordar que desde el 1° de septiembre Uruguay abrió sus fronteras a los extranjeros titulares de propiedades en el país. Para ingresar es necesario hacer un ­trámite online con certificaciones de propiedad mediante escribano en destino, vacunación completa, PCR negativo y declaración jurada sanitaria, todo lo cual puede ­demorar algunos días para su ­aprobación.

La habilitación fue ampliada a promitentes compradores como inicio de un proceso de reapertura al mundo. A partir del 1° de noviembre estará habilitado el ingreso a extranjeros de cualquier origen, con vacunación completa y PCR negativo. Mientras tanto, llama la atención que por un lado se trabe el acceso a propietarios para completar los trámites cuando en aproximadamente cuatro semanas van a estar abiertas las fronteras para todos los extranjeros que cuenten con el esquema completo de inoculación.

Vuelve el transporte fluvial

Colonia Express tendrá por ahora tres frecuencias semanales y utilizará un barco con capacidad para 610 personas. Por la imposición del aforo, la cantidad máxima se reduce a la mitad de la capacidad, le expresó a este multimedio una fuente del Ministerio de Turismo de Uruguay.

A su vez, la empresa Buquebus anunció que retomará los viajes entre los puertos de Colonia y Buenos Aires desde el 1° de noviembre.