“Punta del Este tiene algo muy diverso, tanto en venta como en alquileres”

Durante los últimos años se ha consolidado fuertemente la alternativa, para aquellos que cuentan con las posibilidades, de invertir en Uruguay o bien directamente de cruzar el charco y mudarse definitivamente. El mercado inmobiliario uruguayo, ante el actual contexto del país, cobró una interesante relevancia en el territorio nacional y se encuentra viviendo un más que prometedor presente. Tan es así que según algunos estudios calculan que de cara al año que viene se venderá un inmueble por día en Uruguay a inversores argentinos.

Ante esta situación, diario Hoy dialogó con Nicolás De Módena, director de Nicolás De Módena Inmobiliaria, quien señaló: “En Punta del Este estamos muy expectantes con la nueva temporada. Recibimos mucho público argentino que vino a radicarse a Uruguay, no solo por los beneficios fiscales que hay, sino porque creen en la seguridad jurídica, en invertir en el país y en la infraestructura que hay. Tenemos muy buenos colegios internacionales, muy buenos centros de salud y todo eso hace muy tentador que Punta del Este deje de ser el típico balneario de sol y playa de verano para convertirse en una pequeña ciudad con miras de expansión. Eso se ve en la calle cuando salimos. Recibimos ahora también gente de Chile y europeos por el tema de la guerra, que comienzan a invertir también.

Al mismo tiempo, De Módena aclaró: “Hay bancos que están prestando a no residentes. Te dan el 60% financiado a 15 años con una tasa muy ventajosa del 4,75% anual. Eso permite a mucho público argentino que quiere tener una propiedad poder hacerlo, nos ayuda mucho eso”. Ejemplificó diciendo que “un cliente que quiere un departamento en Punta del Este de 150.000 dólares, pone el 40% y el saldo tiene la posibilidad de financiarlo a 15 años, eso es espectacular y reactivó mucho la plaza no solo del que quiere radicarse en Punta, sino también para el que quiere tener un ahorro y una propiedad y no tiene que desembolsar todo el dinero”.

“Punta del Este ahora nos ofrece algo que es la renta anual que antes no la teníamos. Como estamos creciendo a pasos gigantes, nos permite hoy que se pueden alquilar las propiedades no solo durante la temporada sino durante todo el año. Esta renta anual antes no la te­níamos, hoy alguien puede adquirir un inmueble financiado y automáticamente ya lo empieza a alquilar. Todo esto sin contar que tenemos varios lanzamientos de desarrollos, de construcciones que duran entre un año y año y medio. Hay desarrolladores que financian hasta 100 cuotas”, continuó De Módena.

Por otra parte, el experto también se refirió a la actual situación de las casas, que era un asunto que estaba un tanto apartado y dejado de lado pero que después de la pandemia esto se modificó notablemente. “Nos llama mucho la atención el tema de las casas, que estaba bastante parado porque la gente buscaba departamentos por los servicios o la infraestructura. En la pospandemia cambió y la gente se va más a lo verde; tenemos loteos de barrios que se han vendido impresionante. Hoy podemos recorrer las zonas más exclusivas y casas que estaban a la venta y se han vendido todas. Se están aggiornando las propiedades, se lanzaron barrios cerrados y han tenido preventas espectaculares. Al tener demanda de viviendas, hay varios proyectos de casas. Varios inversores que antes construían en altura, ahora están empezando a hacer casas modernas con todos los servicios y apuntando al público que está radicándose acá. El que quiera tener un apartamento grande podrá tenerlo y el que quiera también tiene la posibilidad de tener casas modernas, de estilo minimalistas y bien terminadas”.

Sumado a todo esto, aparte del beneficio de la residencia fiscal, De Módena explicó que está el resguardo del capital, lo que significa que uno puede invertir en un mercado estable. “Las propiedades se piensan en dólares y se venden en dólares. Es práctico: si uno entra y quiere salir puede hacerlo. Muchos turistas también destacan la posibilidad de andar por la calle sin estrés, poder hacer mandados o llevar a los chicos al colegio. Este es un balneario que se está convirtiendo en ciudad. Punta del Este tiene algo muy diverso, tanto en venta como en alquileres. Se puede elegir algo premium, como algo más económico y todo eso lo ofrece este lugar. Es un entorno natural, donde uno puede salir y disfrutar con la conjunción de los edificios. Tenemos lo mejor del cono sur a nivel de inversión y arquitectónico”.

Por último, es valioso recordar que para adquirir un inmueble en Uruguay primero hay que hacer un boleto de reserva, donde se deja el 10% de seña y se escritura a los 30 o 40 días y ahí se abona el 90% restante del valor y se entrega la propiedad. “Dentro de los gastos extra están la comisión de inmobiliaria que es el 3% más IVA, después los honorarios del escribano que son el 3% más montepíos y gastos y aportes notariales, y un impuesto ITP que es el 2% del valor fiscal”, concluyó. Para mayor información, el Instagram es @nicolas_de_modena.

IVA TASA CERO para uruguayos y extranjeros

Con el objetivo de ampliar el mercado de turistas, el gobierno uruguayo informó recientemente que los uruguayos y visitantes extranjeros no residentes accederán a tasa 0 en el impuesto sobre el valor agregado IVA en hotelería y servicios turísticos. Asimismo, se anunció que esta disposición regirá hasta el 28 de febrero del año próximo. Con esta medida se pretende que Uruguay pueda resultar atractivo desde el punto de vista turístico y que durante los próximos meses veraniegos aumente el interés en cruzar, principalmente, desde Argentina o Brasil con destino al país.