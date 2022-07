La presidencia pro témpore del Mercosur se encuentra ahora bajo el mando del jefe de Estado de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien llevará el cargo por los próximos seis meses. En ese marco, el vecino país dio los primeros pasos hacia la negociación por un tratado de libre comercio con China

“Uruguay terminó hace pocos días el estudio bilateral de factibilidad para iniciar las negociaciones del tratado de libre comercio con la República Popular de China”, afirmó el mandatario uruguayo. La intención es avanzar en este acuerdo, principalmente como bloque regional, es decir, desde el Mercosur; pero si no se logra prosperar por estos medios, continuaría las negociaciones de manera bilateral.

En diálogo con diario Hoy, el académico uruguayo Ignacio Bartesaghi, doctor en Comercio Internacional y en Relaciones Internacionales, sostuvo: “El primer paso era cerrar el estudio de factibilidad que es ese que dimensiona cuáles van a ser los impactos del eventual acuerdo y qué alcance tendrá. Son como los términos de referencia. Eso se hizo en conjunto con China y ellos tomaron la decisión política de cerrar ese estudio. Entonces hay una señal de parte de China de que esto viene en serio”.

En ese sentido, el profesional señaló que “ahora el paso siguiente es iniciar las negociaciones. Eso todavía no se dio. Hay que ver si China termina de dar el paso. Uruguay ya tiene tomada la decisión. Y una vez que se inicien las negociaciones empieza otra discusión en el Mercosur. Pero lo que Uruguay está intentando es dar ese paso, de iniciar las negociaciones y con hechos consumados ir conversando con el Mercosur”.

Cabe recordar que la semana pasada se llevó a cabo una nueva Cumbre de jefes de Estados en Asunción, Paraguay, donde en el encuentro hubo intensos debates entre los presidentes.

Sobre el rol de los mandatarios en la cumbre, Bartesaghi remarcó que se pudo observar “un Bolsonaro mostrando muy poco interés en el Mercosur”. En el caso de la Argentina, “el discurso de Fernández fue muy particular, más de diagnóstico de la situación de la coyuntura mundial, con algunas menciones específicas a la estrategia de Lacalle Pou con la flexibilización; y un Lacalle Pou respondiendo a ese planteo de Fernández, y volviendo una y otra vez a sostener su estrategia de flexibilización y ya mencionando específicamente los avances concretos con China”.

Asimismo, señaló: “Lo que hay es un interés de Lacalle Pou que esto no se trata de romper con el Mercosur ni que tampoco se trata de sacar ventaja a la Argentina, Brasil o Paraguay. Se trata de avanzar nosotros, porque sabemos que la Argentina en esta situación no va a avanzar. Tenemos muy claro que no es posible que inicien una negociación con China, porque no lo quieren, tampoco lo quiere ni siquiera Brasil. Y menos Paraguay, que tiene relaciones con Taiwán”.

En esa línea, agregó que “es más bien una estrategia diplomática de las dos partes decir vamos a regionalizar este asunto. A Lacalle Pou le sirve para dar una señal de que no se trata de romper el Mercosur y a Fernández le sirve para ganar tiempo. Lo quiere hacer Fernández diciendo que vamos todos juntos es ganar tiempo, demorar que se tome esa decisión”.

Objetivos

Sobre el papel de Uruguay, el especialista manifestó que “no tiene un objetivo regional muy marcado. Lo que va a intentar en la cumbre en su presidencia pro témpore es avivar algunas de las negociaciones que están en curso, pero todavía muy lentas, o sea Corea del Sur, Canadá y Líbano. Ver si se puede abrir alguna otra, pero fundamentalmente en cómo regionalizar la opción de China con los países. O sea, cómo se termina de dar una especie de apoyo tácito. Nadie está esperando un apoyo expreso, que se llegue a un consenso que derive en una decisión que autorice a Uruguay a negociar con China o en un acuerdo marco o un diálogo. Lo que se va a dar es como una sucesión de hechos, una definición política porque esto es político”.

Frutos del acuerdo

Consultado sobre cuándo se podrán ver los resultados del acuerdo con el país asiático, señaló que “dependerá de China más que de Uruguay. China está mirando la región, está viendo que haya cierta armonía, que Uruguay puede avanzar. Hay una mínima espera de China para iniciar concretamente las negociaciones. A medida que va cambiando el contexto político en Brasil más se puede complicar en el lobby contrario a que China pueda avanzar. La mejor opción siempre ir todos juntos, pero hace mucho tiempo que la realidad nos pasa por arriba en el Mercosur”.