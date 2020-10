A la Costa, con protocolos: qué dicen los platenses

Luego de que se oficializara de modo formal que la ­temporada de verano co­menzará el 1° de diciembre y se extenderá hasta el 4 de abril en la Costa Atlántica bonaerense, mu­chos comenzaron a dudar de realizar algún viaje en contexto de pandemia.

Diario Hoy consultó con vecinos de distintos barrios y la mayoría señaló que no iría a pasar sus vacaciones a los distritos de la zona costera, aunque las razones fueron diversas.

“En este momento no creo que sea lo mejor ir a la playa con barbijo, se inhabilitan las piletas de los hoteles, hay que ver el tema de ir a comer, antes había cola para poder cenar, ahora con todas las reglas no sé cómo harán. Por ahora no queremos ese tipo de vacaciones. Si esta nueva vida pasa a la normalidad, será cuestión de costumbre, pero todavía no me ocurre eso”, dijo María, quien trabaja en una panadería céntrica.

Juan es estudiante secundario, tiene 16 años y señaló que espera el verano, pero no viajaría esta vez, y marcó que “mis papás quieren ir, pero yo no, por miedo a que la gente sea irresponsable y no se cuide; no los veo usando el barbijo en la playa”.

En otros casos, la negativa no fue por la desconfianza sobre la situación epidemiológica, sino por la cuestión económica, que en una gran parte de la población golpeó fuerte.

“Yo no iría esta temporada a la Costa; la verdad es que no es por el tema del coronavirus, sino ­porque no hay plata, es un año muy duro”, indicó Matías, que trabaja como productor de cerveza artesanal.

En el caso contrario se encuentra Patricia, quien tiene una ferretería en el barrio La Loma y trabajó fuertemente durante todo el año, una de las actividades que crecieron du­rante la cuarentena, al pertenecer a los rubros esenciales.

“Si puedo, me voy a tomar unos días para ir a la Costa. Fue un año de mucho trabajo para nosotros, y es bueno colaborar con quienes estuvieron sin poder hacerlo durante tanto tiempo”, señaló la comerciante.

Del mismo modo lo marcó Agustina, una docente que trabaja largas horas delante de la PC dando clases en dos colegios. “Si puedo, voy a viajar, aunque sea a alguna localidad cercana. Si se cumplen los ­protocolos, no habría problemas”, aseguró.