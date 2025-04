A partir de hoy rige una nueva modalidad para viajar en taxis en La Plata

Frente al poco trabajo que están sufriendo los taxistas de las paradas en la ciudad decidieron activar una nueva modalidad, llevan a 4 pasajeros por 1500 pesos, por ejemplo, uno de los recorridos es desde 7 y 32 hasta Plaza San Martín. Esto se da en las paradas de colectivos donde buscan que los pasajeros economicen y ellos puedan trabajar durante la jornada ante la falta de pedido de coches para traslado.

Esto ahora rige en las avenidas y es una disposición interna de los taxistas que no está prohibida ni legislada de manera oficial.

Esto decía en diálogo con la RED92 una usuaria del transporte público ante la consulta sobre esta nueva modalidad, ¨Me parece bien, ante la falta de colectivos y de frecuencia. Y esta bueno porque si uno se tiene que mover rápido al centro por qué no compartir con otros pasajeros. Desde el año pasado que recortaron las frecuencias de los micros me pasó que no paran porque van llenos. Subió el boleto pero no tenemos más colectivos¨, comentó la pasajera.