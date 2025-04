Suspenso en el peronismo: tras la reunión secreta en La Plata, Bianco suspendió la conferencia

Tal como anticipó en la edición impresa el diario Hoy, la reunión que se desarrolló bajo el más absoluto hermetismo durante la noche del domingo en la Fundación del Plata dejó abierta las puertas a nuevos encuentros y negociaciones entre los distintos sectores del peronismo de la Provincia de Buenos Aires, que no terminan de ponerse de acuerdo en cuanto al desdoblamiento y la fecha de las elecciones PASO.

En realidad, lo que está en juego en estas horas es el poder de mando en el territorio más importante que tiene Unión por la Patria en el país, y en donde el gobierno nacional de Javier Milei pretende penetrar en las próximas elecciones legislativas.

Tal cual informó de manera exclusiva este medio, el intendente Julio Alak juntó a Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner en la Fundación que está en calle 53 entre 16 y 17, pero del encuentro no se llegó a una definición. Más aún, no se descarta que se pueda promulgar una nueva suspensión de la sesión prevista para mañana en el Senado de la Provincia, luego de que la misma no se pudiera realizar la semana pasada. Precisamente esa misma semana, el lunes para ser más exactos, Carlos Bianco había acudido a una conferencia de prensa en el salón Dorado de Gobernación con una constitución de la Provincia de Buenos Aires pretendiendo dar una clase constitucional de lo que se puede o no se puede hacer por parte de algunos sectores como La Cámpora, que días atrás habían presentado un proyecto para desafiar el gobernador Kicillof y cambiarle la fecha del 13 de Julio para las elecciones PASO en la Provincia.

A los fines de evitar poner más leña al fuego y en el contexto de un lunes con nuevas reuniones y cruce de llamados, el propio Bianco decidió levantar la habitual conferencia en el Salón Dorado y se espera que pueda haber otro intento de acercamiento con Máximo Kirchner de La Cámpora y con Sergio Massa, quien parece haber sido convocado nuevamente como actor protagónico de una novela que pretende no relegar el poder del ala dura del kirchnerismo dentro de la Provincia de Buenos Aires, en donde el Gobernador Kicillof hasta ya lanzó su propio espacio político para desprenderse de otros sectores del pasado.