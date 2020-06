¿A qué se debe el boom de la Astrología en 2020?

Seguro que en el marco de una charla con familiares o amigos surgieron palabras asociadas a los astros, las energías o los planetas en sus fases. Es que estos términos ganaron terreno en el último tiempo, y eso llevó a una explosión de la Astrología y el querer conocer más, pero de un modo diferente.

“Estamos viviendo un cambio de paradigma rotundo, y lo que nos hacía sentir seguros ya no nos sostiene, ahí aparece la Astrología de forma masiva y popular. El ser humano comienza a hacerse preguntas que la Astrología puede responder, es un lenguaje en el cual se estudia la singularidad de cada ser”, señaló a diario Hoy Camila Giataganellis, investigadora astrológica.

En este sentido, los libros sobre la temática figuran entre los más vendidos en los rankings, los videos en YouTube tienen miles de reproducciones y los perfiles sobre Astrología en redes sociales se llenaron de seguidores.

“En mi caso, siempre se trabajó, y en los años 90 venían con gafas, tapándose a leer las cartas, y ahora hay vivos en Instagram, la gente pregunta, ya no es un secreto. Se abrió muchísimo el abanico y ya no hay temores”, manifestó la astróloga platense Stefani Moreira, de Markab Sideral, a este medio.

La especialista señaló que la mayoría de las consultas que llegan a ella tienen que ver con el amor y con las relaciones personales, aunque ahora, con la pandemia, crecieron las inquietudes sobre el futuro laboral. Así como creció, también hay muchos detractores que señalan que la Astrología carece de sustento científico.

“Hay cosas que están muy marcadas, como la muerte, es muy intenso, y mientras más se estudia, más profundo es. Puede haber diferentes interpretaciones porque es un lenguaje simbólico, y cada símbolo representa diferentes cosas”, dijo Moreira.

“Quienes no creen puede ser que no se hayan identificado porque es posible que, si se conoce a través de chistes o descalificaciones, no

se sientan interpelados. Hay que aceptar cada una de las partes y respetar los tiempos de cada uno”, explicó Camila.