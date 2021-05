Abandono de salita de primeros auxilios en el barrio El Palihue

Esta mañana, los vecinos de Barrio El Palihue denunciaron el abandono y la falta de insumos en una sala de primeros auxilios ubicada en 99 y 121.

Paola, una de las vecinas de la zona, manifestó: "No hay un médico clínico hace más de tres años, cuando vas a pedir algo no lo tienen o no te atienden. Es muy escasa la atención".

Además, también manifestó que ante la necesidad de atención médica de su hija, concurrió a la unidad sanitaria y no la atendieron "por no estar registrada".

También, los vecinos reclamaron la necesidad de mayor presencia del municipio en el lugar porque según argumentan "el barrio está olvidado" y precisan de la limpieza en el lugar y de la luminaria pública que funcione.