Advierten que en las costas de la región hay microplásticos contaminados con bacterias fecales

Un equipo de científicas del Instituto de Limnología Dr. Raúl A. Ringuelet, del Conicet La Plata, logró destacarse con una investigación sobre microplásticos que contienen bacterias que presentan contaminación fecal en las costas del Río de la Plata en la región.



Las investigadoras Soledad Pazos, Nora Gómez y Jimena Suárez fueron las encargadas de realizar este trabajo que llevó un largo tiempo de análisis y fue publicado en una revista científica internacional.



Según señalaron, los objetivos del estudio tuvieron que ver con analizar “la colonización dinámica de la biopelícula microbiana que se desarrolla en la superficie de los microplásticos” para analizar la presencia de bacterias que indican contaminación fecal de los que están en sitios costeros del río.



Por eso, el estudio se centró en unos 120 kilómetros del curso de agua, incluyendo diferentes costas. Las de la región abarcan las playas de Punta Lara, La Balandra y Bagliardi, además de las de Punta Indio, Quilmes y Berazategui.



En ese orden, analizaron cuáles son los tipos de bacterias hallados en cada región y resultó que, por ejemplo, la Escherichia coli se registró en todos los sitios, mientras que los enterococos se encontraron solo en tres, entre ellos la Bagliardi, al igual que la mayor proporción de bacterias registradas.



Cabe señalar que los microplásticos se consideran “contaminantes emergentes” y de manera habitual ingresan a los ecosistemas acuáticos transportados por las corrientes y se acumulan en las costas. Muchas veces son “colonizados” por otros organismos y pueden funcionar como una reserva de microorganismos patógenos.



“Los resultados revelaron un notable desa­rrollo y diversidad de organismos en la segunda semana de colonización, cubriendo la superficie del microplástico y enmascarando este contaminante”, reveló la investigación.



Así, las científicas locales concluyeron que “se confirmó la presencia de bacterias indicadoras fecales en los microplásticos en el sedimento entre las mareas en todos los sitios estudiados, siendo proporcionalmente más alto en aquellos encontrados en áreas influenciadas por descargas de aguas residuales, posicionándolas como potenciales vectores de dispersión”. Por esa razón, señalaron que “estos resultados destacan los riesgos de los residuos plásticos en la costa del estuario del Río de la Plata y la necesidad de implementar medidas que regulen este contaminante”.

Un problema conocido



Desde las organizaciones ambientalistas de la ciudad y la región, como así también vecinos comprometidos, manifestaron a diario Hoy la necesidad de contar con una barrera flotante de contención de residuos sólidos, para que las descargas cloacales no terminen en el río.



También destacaron la necesidad de que exista una planta de tratamiento de efluentes cloacales para que no se eliminen directamente sobre las aguas del Río de la Plata y

no se afecte la calidad de vida de las y los vecinos.



“Desembocan en el río todos los desechos, orgánicos e inorgánicos, desde el detergente hasta los residuos del baño. Los especialistas dijeron que una de las causas del origen de las cianobacterias es, justamente, la falta de tratamiento de líquidos cloacales vertidos sobre el río, esa es una prueba contundente”, especificó a este multimedio Marcelo Garófalo, de la ONG Nuevo Ambiente.