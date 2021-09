Advierten sobre la masiva presencia de basura en las costas patagónicas

Creado bajo un convenio en 2009 entre la provincia de Chubut y Parques Nacionales, el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral cuenta con unas 104.000 hectáreas, de las cuales 74.000 son marinas y 30.000 terrestres. Una de sus tantas particularidades es que se convirtió en el primer parque que empezó a trabajar en la protección del mar. Días atrás, previo a la llegada de los pingüinos a nidificar, los trabajadores llevaron a cabo una importante limpieza en la zona tras detectar enormes cantidades de basura. En diálogo con diario Hoy, el jefe de Guardaparques del Parque, Mariano Libua, comentó: “En cuanto a la basura en el Parque estamos trabajando desde hace bastante relevando las costas y no sólo las Islas, haciendo un relevamiento con imágenes de drones para tener una idea de lo que hay dando vuelta y cuáles son los sitios prioritarios para trabajar en cuanto a la extracción. Es mucha la basura en todo el Parque. En base a ese relevamiento estas Islas, la Tova y la Tovita, son de las que más tienen basura, porque sus costas dan hacia el sur”.

En lo que respecta a esta última limpieza, Libua explicó que la situación se tuvo que adelantar, ya que en el 2019 en el medio de un censo de petreles en la Isla Gran Robledo se detectó una mortalidad significativa de pichones de tamaño grande. “Ahí nos contactamos con la investigadora del animal y después fuimos a buscar muestras, levantando pichones muertos. En conjunto con otra investigadora que trabaja con residuos plásticos encontramos en el interior mucha basura chiquita. Entonces empezamos a relacionar que podrían haberse muerto por el consumo de plásticos. Esto trajo reuniones con otras instituciones para ver qué podíamos empezar a hacer en conjunto”, sostuvo. Como primera medida se hizo un relevamiento de las dos Islas más afectadas por la basura y se empezó a charlar sobre la logística para sacarla. “Como proyecto piloto arrancamos en Tovita, que es la más chica, es tres veces menor a Tova. Fue ahí que una vez que teníamos todo cerrado en cuanto a la cantidad de basura hicimos la primera campaña antes de que lleguen los pingüinos para no molestar cuando arman sus nidos. Por todo esto, el levantamiento se hizo en esta época, para no molestar y porque varios nidos estaban hechos con partes de cajones. La idea era que el pingüino llegue y no se encuentre con plástico y cuente con un nido limpio. Éramos 20 personas con la colaboración de Prefectura Naval Argentina y en una sola jornada logramos hacer el levantamiento de toda la basura de la costa que decidimos limpiar, que supera ampliamente las 5 toneladas de desperdicios”, afirmó el jefe de Guardaparques.

En una segunda etapa se buscará remover los cinco montones de basura que quedaron en la isla separados entre sí. Un dato no menor es que el 80% corresponde a residuos de pesca como cajones, baldes, guantes, redes y cabos, siendo el resto basura domiciliaria. Con la promesa por parte del secretario de Pesca de conseguir un barco especial para estas cuestiones, la basura se podrá transportar directamente de un solo viaje al Puerto de Camarones.