Advierten un gran aumento de las ciberamenazas en cuarentena

En tiempos en que la mayoría debe permanecer en casa, cuidándose para no contraer coronavirus, también crece la utilización de las computadoras domésticas. Y junto a esto, el riesgo de comenzar a realizar, sin mucho conocimiento, determinados trámites digitales que antes se resolvían de manera personal, como concurrir a abonar los impuestos a alguna cadena de pagos rápidos.

Para evitar salir, muchos empezamos a incursionar, entre otras cosas, en lo que son las transac­ciones a través de internet, y esto ha desen­cadenado un aumento en los delitos informáticos, ejecutados por quienes se aprovechan y engañan a la gente para cometer un ilícito.

“La ciberamenaza es un acto malicioso que busca hacerse con datos, robándolos y afectando la vida digital de una persona. Se llama así porque está en el ciberespacio, ya sea accediendo nosotros desde el celular, desde una computadora de escritorio, una notebook o una tablet”, le dijo a diario Hoy Cristian García Bauza, doctor en Ciencias de la Computación, ingeniero de sistemas e investigador del Conicet.

Según manifestó el divulgador científico, todo esto lo podemos ver en esa ventana que se abre constantemente vendiéndonos publicidad que no solicitamos, o algo que aparece repetidamente en nuestras computadoras. A esto, muchas veces, lo asociamos con un virus. “En el aislamiento social aumenta este tipo de riesgos porque hacemos muchas cosas a través de medios digitales, hay más personas con idea de malicia en llevar este tipo de actos”, destacó.

“Lo que pasa es que puede haber algunos problemas más serios, incluso llegar a amenazar parte de nuestra vida digital. Es importante tener en cuenta que tenemos una vida digital, pero esa vida digital está asociada a nuestra vida real. Tenemos homebanking para acceder al banco por internet, pero también tenemos una cuenta bancaria real, donde hay dinero real, y por eso es que hay que tener cuidado”, enfatizó.

Precaución

Consultado sobre cómo estar preparado para no ser víctima, García Bauza indicó: “La mejor forma es mejorando el comportamiento y seguridad en todo lo que es el movimiento en internet. Navegar en sitios seguros, no entrar en sitios de piratería, en sitios donde hay publicidades engañosas y en donde aparecen lugares en donde se solicita que hagamos un clic”.

Es necesario mejorar nuestras contraseñas, que no sean sencillas, como pueden ser números consecutivos, y es más seguro no utilizar nuestro nombre. “Hay aplicaciones que nos permiten guardar de manera segura nuestras contraseñas, entonces tenemos que recordar una sola, y ahí en ese programa podemos almacenar varias claves para tener distintas”, recomendó.

Otro engaño: el “phishing”

Para estar más a resguardo, aparte de tener algún antivirus actualizado, es necesario estar atento a un hecho muy masivo hoy en día, los ataques de “phishing”, que se trata de otro engaño. Estos pueden venir a través del correo electrónico, por ende hay que tener mucho cuidado a la hora de abrir archivos adjuntos, mirar siempre el origen y la dirección del correo. Ahí se deben enfocar los cuidados.

“Es muy común que nos intenten engañar para obtener nuestros datos, nuestras claves. Nos piden renovación de clave bancaria, nos piden renovación del PIN. Los bancos y la mayoría de las instituciones, por no decir todas, no se van a comunicar con nosotros por correo electrónico para solicitarnos este tipo de datos. Hay que estar muy atentos al tipo de correo. No hacer nada, agarrar y borrarlo”, recalcó García Bauza.