Agentes de viajes concentraron en Plaza San Martín

Agentes autoconvocados de agencias de viajes se manifestaron ayer en Plaza San Martín. Presentaron un petitorio en Gobernación para encontrar una solución a la delicada situación que atraviesa el rubro, que se agravó la semana pasada cuando las autoridades del Banco Central aumentaron un 30 por ciento el valor del dólar.

Fabián Lattanzio, cara visible del sector, explicó que con este tipo de decisiones y con la carga impositiva que se paga es imposible seguir adelante con el trabajo.

“Pedimos que el ATP contemple todo el sueldo de los empleados y no la mitad como hasta ahora y que se libere de carga impositiva. Con este tipo de dólar y reglas, no solo los argentinos no van a poder viajar al exterior nunca más, sino que tampoco van a venir extranjeros a nuestro país porque cada vez hay menos líneas y tráfico aéreo”, remarcó.