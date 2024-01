Alerta amarilla por tormentas en diez provincias y CABA

El SMN brindó la recomendación de no sacar la basura, retirar aquellos objetos que impidan que el agua escurra, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, evitar actividades al aire libre, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.