Alerta padres: cómo actuar ante casos de grooming, el acoso en la web

E grooming es un delito que va en crecimiento. Sus víctimas específicamente son los niños, las niñas y los adolescentes. Se trata de una forma de acoso virtual que, mediante engaños, puede terminar en el contacto físico del adulto con la víctima, y esto, en un abuso sexual. Tiene varias aristas y los expertos señalan que muchos adultos no saben de qué se trata, por lo que es más complejo actuar para prevenirlo.

“Esto es algo que sucede, en el denominador común de los argentinos el grooming no es conocido. Hicimos una encuesta que dio como resultado que 7 de cada 10 no saben lo que es. Entonces, más allá de la crudeza de los datos, advertimos que no hay un posicionamiento del mundo adulto sobre el tema.

Tenemos que comprender que existe un lado B de internet donde conviven delitos, problemáticas y conflictividades que golpean de lleno la vida de nuestros hijos e hijas”, señaló a diario Hoy el presidente de la organización Grooming Argentina, Hernán Navarro.

En los últimos días, desde esta agrupación llevaron adelante una encuesta que arrojó números alarmantes: el 60% de los chicos que tienen entre 9 y 17 años reconoció que mantuvo conversaciones por internet con desconocidos y el 26% dijo haber mantenido un encuentro real con una persona a la que conoció por la web.

“Los adultos ven el estar en internet como un divertimento, algo para matar el ocio. Pero la tecnología dejo de ser neutral, incide de lleno en nuestras vidas, y creer que porque suceda en internet va a surgir un efecto que no es real, es una mirada errónea. Sabemos que el delito ha crecido en un 30%, sobre todo por la mal llamada pornografía infantil. La mayoría de esas imágenes circula en Europa y, si analizamos el escenario que nos toca vivir con la cuarentena, me preocupa cuál va a ser el saldo que nos deje. Vamos a trabajar muchísimo para la contención”, dijo Navarro.

Por eso, advierten que deben denunciarse estos casos, y para eso, lanzaron la aplicación para celulares Gapp. En ella, con solo apretar un botón ya se encuentran respuestas, y se activa un protocolo de actuación. “Cortar el grooming es cortar el abuso, la única forma de llegar a esos perfiles falsos que tienen un caudal grande de víctimas es denunciando”, concluyó.