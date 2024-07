Alerta por frío extremo para la mitad del país

La ola polar sigue avanzando a paso firme en gran parte del territorio nacional. Tan es así que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por frío extremo para 15 provincias del país. Vale recordar que el pasado fin de semana se registraron temperaturas por debajo de los niveles normales en más de la mitad del territorio argentino.

Entre las jurisdicciones afectadas por la alerta para las próximas horas aparecen Santa Cruz, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, La Rioja, parte de Córdoba, el norte de San Luis, el oeste de San Juan, más de la mitad de Santiago del Estero, el centro-sur y noreste de Santa Fe, el noreste de Salta, Chaco, Formosa y el sureste de Jujuy. Por supuesto, la provincia de Buenos Aires también forma parte de este listado. Puntualmente, en La Plata se espera una semana con bajas temperaturas, aunque sin lluvia.

Ante este contexto de mucho frío, las autoridades del SMN brindaron una serie de recomendaciones para evitar complicaciones en la salud: no exponerse al frío por tiempo prolongado; abrigarse con muchas capas de ropa liviana; generar calor corporal a través del movimiento; evitar cambios bruscos de temperatura; consumir mucho líquido; no fumar en ambientes cerrados; no automedicarse en caso de verse afectado por el frío; prestar atención a niños, personas mayores y pacientes de enfermedades crónicas; y calefaccionar los ambientes de forma segura.