Alumnos de la Universidad realizaron un mural a ONG solidaria en Barrio Norte

Un colorido e ilustrativo mural fue presentado en el comienzo de esta semana en la entrada a la ONG ubicada en 8 entre 37 y 38, Sumando Voluntades, la misma que el año que viene cumple 15 años y viene asistiendo a las personas que no tienen para comer y para vivir.

La obra surgió de una iniciativa del hijo de una de las voluntarias que ayuda en la fundación Pablo Motta y entre todos decidieron darle color a la cuadra.

“Fue un cierre de año para ellos hermoso porque terminar haciendo el mural en una institución. Ya no tenían los alumnos la obligación de intervenir nada esto lo hicieron de puro solidarios que son y con el corazón. Y además respetan y entienden la obra que hacemos”, explicó Nancy Maldonado

En el mural reflejaron símbolos puntuales de lo que hacen a diario en la fundación como el plato de guiso de lentejas, las manos, la taza con una infusión caliente, los nenitos que representan a esta organización, y el corazón que le ponen cada día para ayudar al otro.

El mural intervenido por la cátedra de Muralismo y Arte Público monumental 3 y TPP fue creado por el equipo docente Irene Castro, Pablo Motta y Evelyn Vidaurreta, y los estudiantes Lau, Flor, Fio, Sol, Azu y Martina.

Por otro lado, y en estas fechas que se aproximan las fiestas la fundación está necesitando la ayuda de la comunidad para que las personas que están en situación de calle puedan celebrar la navidad.

“Ya tenemos 300 personas anotadas para el 24 que vamos a estar entregando viandas de comida desde las 14 hasta a las 16 horas en la sede, no solamente para la gente que está en la calle sino también para aquellos que tiene un hogar pero que no llega a comprar comida. Porque hay gente no tiene ni luz ni gas para poder cocinar y es terrible. Un año más no queremos que nadie la pase solo y sin haber comido algo”.

Aquellas personas que quieran colaborar están necesitando pechugas de pollo, aguas saborizadas o gaseosas, mayonesa, pan dulces y budines, nada de bebidas alcohólicas. Esto es lo que están pidiendo para estas fiestas. Ya que van a estar entregando pollo condimentado con una ensalada de arroz, arvejas, zanahoria, mayonesa, el pan, un budín, un pan dulce y la bebida.

Las donaciones son recibidas en la sede de calle 8 entre 37 y 38 de 9 a 13 y de 16 a 20 o también comunicarse al 221- 5389296.