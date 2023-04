Anmat aprobó la presentación de una droga para el tratamiento de dos subtipos de tumores

Especialistas en oncología presentaron este martes una nueva droga ya aprobada por Anmat para el tratamiento de dos subtipos de tumores: el cáncer colorrectal metastásico, para el cual no se contaba en la Argentina con "un esquema de tratamiento específico", y el melanoma no resecable o metastásico, que combinada con otros fármacos mejora la respuesta de los pacientes.



El medicamento, presentado en la Argentina por el laboratorio Pfizer, amplía las opciones terapéuticas para el tratamiento de "dos tipos de cáncer en estadio avanzados que presenten una alteración genética del gen BRAF", mutación de las más comunes tanto en los casos de cáncer colorrectal (CCR) metastásico (representa el 10 y el 12%) como en melanoma avanzado (se da en alrededor de la mitad de los pacientes).



Terapia para el cáncer colorrectal:

Encorafenib "inhibe" la acción de la vía MAPK, responsable de estimular "el crecimiento y la proliferación de células tumorales" y se administra como terapia "en segunda línea" para el tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en combinación con cetuximab, un anticuerpo monoclonal que ataca al receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), una proteína que se encuentra alterada en las células malignas, favoreciendo su crecimiento y multiplicación, explicaron de manera técnica.



Tratamiento nuevo para el melanoma no resecable:

En los casos de melanoma no resecable o metastásico, la indicación es a partir de primera línea de tratamiento junto a binimetinib, una medicación que inhibe la actividad de unas proteínas (MEK1 y MEK2) que se encuentran alteradas y que favorecen el proceso de multiplicación de las células cancerosas.



Ambos medicamentos se administran en forma oral, mientras que el cetuximab (para el cáncer colorrectal) es por vía intravenosa.