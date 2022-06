Bullying: cuando las diferencias económicas y raciales desatan una guerra

Hace unos días se hizo viral un video desde México en donde un padre descubre que su hijo se está burlando de un compañero de curso porque lleva zapatillas “que no son de marca”. Al descubrir esto, el hombre tuvo la idea de filmar al menor dentro de la escuela, contando la situación con lujo de detalles. Cabe aclarar que antes habló con las autoridades del colegio, los profesores y hasta con los familiares del otro niño, y todos estuvieron de acuerdo.

En el video se puede ver un niño de unos 10 años aproximadamente pasándola muy mal mientras su padre describía la situación: “Resulta que mi hijo se está burlando de su compañero por traer tenis piratas (zapatillas truchas), entonces lo voy a mandar toda la semana en chanclas para que aprenda, para que vea que no debe hacer sentir menos a las personas con menos oportunidades”. Luego, el adulto muestra en la grabación a su hijo Juan y al destinatario de las burlas de su hijo, Alan. “Lo prometido es deuda, aquí mi hijo viene a entregar los tenis nuevos a su compañero, Alan. Son originales. Son los que te acababa de comprar, ni te los estrenaste. Te estabas burlando de tu compañero, el cual tiene todos mis respetos porque me dejó grabar este video. Trae estos tenis feos, piratas, o traía porque ahora va a tener unos originales”, marca y sigue: “Él tiene hambre de superarse, de salir adelante. ¿Se te hace justo a ti burlarte de una persona así?”. Su hijo, ya llorando desde hace rato, responde que no, para recibir por parte de su padre lo siguiente: “No es por humillarte, yo te amo mucho, pero es parte de una lección de vida, para que entiendas que no debes hacer menos a alguien por su vestimenta. Quiero que entregues los tenis para que se los ponga, por favor”.

Luego de esto, el hombre les dijo que se abrazaran y puede verse claramente en la imagen que los niños no querían hacerlo, que no era una situación cómoda para ninguno de los dos.

“El mundo está sufriendo una falta de empatía terrible”

Situaciones como esta se replican a diario y en todos lados, donde padres quieren “enseñar” pero en lugar de ello “humillan”. Por este motivo, diario Hoy habló con la psicóloga y psiquiatra Diana Uribarri, quien remarcó: “Eso lo que menos genera es una enseñanza, sino un trauma que su hijo puede llevar a cuestas toda la vida y lo puede complicar en diferentes situaciones sociales o hasta crecer con rencor hacia su progenitor. Maneras de enseñar hay muchas, pero mediante el diálogo, no mediante la humillación. Eso mismo es el bullying: tratar de humillar al otro, hacerlo sentir mal y diferente. Estas prácticas eran comunes hace más 50 años, pero estamos en 2022, tenemos que aprender que la comunicación cambio, la sociedad cambió y también lo tiene que hacer la manera de vincularnos unos con otros de manera no agresiva. El mundo está sufriendo una falta de empatía terrible”.

Bullying, guerra y Covid-19

Los casos de acoso y discriminación no se limitan solo a lo económico. Un nuevo fenómeno que se está comenzando a registrar en Europa se relaciona con la guerra. De este modo, niños y adultos que hablan ruso están recibiendo agresiones, humillación, hostigamiento y acoso escolar como efecto perverso de la guerra.

“Este problema crece cada día más”, opinó Carsten Stahl, el activista antiacoso más prominente de Alemania. “Si sembramos la idea en su mente de que está bien odiar y acosar, esta permanece ahí durante mucho tiempo”, expresó Stahl. “Los niños son el espejo de nuestra sociedad”, completó.

La pandemia trajo consigo el acoso contra niños asiáticos, y en 2016, cuando apareció el Estado Islámico, chicos musulmanes reportaron un incremento en el acoso escolar. “Estoy furioso y muy avergonzado, esto es un retroceso inmenso”, concluyó Stahl.