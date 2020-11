Cáncer de próstata: hay 11.600 nuevos casos por año en el país

Así como existe el “octubre rosa” para concientizar sobre el cáncer de mama, también se desarrolla el “noviembre azul” para llevar información a los hombres sobre el cáncer de próstata, que en nuestro país se detecta en pacientes diariamente.



Es que, según el Instituto Nacional del Cáncer, se registran 11.600 nuevos casos por año en la Argentina. Representa el tercer tipo de este padecimiento que causa mortalidad en los varones, ya que es declarado de manera tardía por falta de controles.



“El tumor más común en el hombre es el cáncer de próstata. Uno de cada siete van a tenerlo a lo largo de su vida, aunque muchos no se van a enterar por falta de diagnóstico”, dijo en diálogo con diario Hoy el doctor Juan Pablo Sade, médico especialista en Uro-Oncología del Instituto Alexander Fleming y del Hospital Austral.



Como en todos los tipos de cáncer, si es detectado a tiempo hay mayores posibilidades de tratarlo y curarlo. En cambio, si es descubierto en forma metastásica, resulta incurable.

“Si actuamos a tiempo, es totalmente tratable; es un tumor que se diagnostica a través de un análisis de sangre que deben hacerse todos los hombres a partir de los 50 años. Es muy importante marcar que no manifiesta síntomas, por eso no hay que esperar a que aparezcan”, especificó el profesional.

Los números de detecciones tempranas podrían ser más si los hombres se acercaran cada año a partir de los 50 (y si tienen antecedentes familiares un poco antes) para poder realizar los chequeos correspondientes.



“La actitud del hombre frente al tema oncológico es muy diferente al de la mujer, ellas van al ginecólogo desde chicas, pero los hombres no tienen incorporado ir al urólogo. A veces hay cuestiones de vergüenza y en muchas ocasiones van porque los presionan. Hay miedos al estudio de tacto rectal, pero es más dolorosa una mamografía”, dijo Sade.



En otro orden, el urólogo especificó que no hay medidas preventivas para evitar que se desarrolle el cáncer de próstata y que “no se desprende de conductas que pueda adoptar la persona, no hay ningún factor externo que se pueda relacionar con su origen”.