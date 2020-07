Científicos del Conicet reclamaron por los despidos de 1500 becarios

Alrededor de 1500 becarios quedarán desafectados de su labor cuando termine julio: 1213 en el Conicet, 100 en la Universidad de la Plata, 84 en la Universidad de Buenos Aires y 14 más en el resto de las provincias, según datos de la agrupación Jóvenes Científicxs Precarizadxs.

Desde el Conicet dicen no estar "echando a nadie" y aducen que les otorgaron cuatro meses de prórroga. La presidenta de la entidad, Ana María Franchi, indicó que ya les otorgaron dos extensiones bimensuales: abril-mayo y junio-julio. "No estamos echando a nadie, las becas son a término, no se deja a gente en la calle. Se les dieron cuatro meses de prórroga, con un refuerzo económico para pagarlas, no podemos afrontar una prórroga mayor. El organismo hizo todo el esfuerzo posible", detalló la funcionaria.

Además, sostuvo que es el único instituto de Ciencia y Técnica que garantizará, de igual manera y hasta fin de año, la obra social de aquellos que finalicen los plazos de sus becas.

Los científicos consideran que solo la cobertura médica no es suficiente y reclamarán por sus ingresos.

Los congregados en la Asamblea Nacional de Becaries, ya enviaron una carta al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y a las demás autoridades competentes en el conflicto, en la cual se quejaron por la "ausencia de reconocimiento como trabajadores plenos" y por "la inestabilidad laboral".

En julio, finalizarán los períodos de becas de estas 1500 personas y se sumarán otros 300 casos en los meses que restan para culminar el 2020.