Clásico de clásicos: Tarta de limón

Hola! ¡Qué lindo volver a encontrarnos en nuestro rincón de cocina! Hoy les dejo, para ese cuaderno que venimos llenando de recetas, una que no puede faltar. Una de las tortas más queridas a la hora de merendar, y que tiene su origen en Inglaterra.

Se cree que la crema de limón (que se hace a base de yemas de huevo, ralladura, jugo de limón y azúcar) se preparó por primera vez en Inglaterra en el siglo XVIII, y que la receta viajó a América del Norte en 1774. Pero, hasta ese entonces no tenía merengue, porque el azúcar y los huevos no eran productos accesibles.

Recién en 1806, una pastelera estadounidense llamada Elizabeth Goodwell lo populariza en su pastelería en Estados Unidos y empieza a enseñarla en sus clases de cocina.

La leyenda cuenta que, por usar tantas yemas en otras preparaciones, decidió usar las claras para coronar su pastel con merengue, y recién ahí nace el lemon pie que hoy conocemos.

Otro posible origen sostiene que el lemon pie fue inventado en el siglo XIX por el pastelero suizo Alexander Frehse, a quien le dan el crédito de ser el primero en combinar la crema de limón con el merengue italiano.

Si tenés un emprendimiento ya te digo que practiques esta receta, porque como todo clásico se vende muchísimo.

Ingredientes

Para la masa:

•Harina 400 g

•Polvo para hornear 5 g (1 cdta de té)

•Sal 1/ 4 de cdta

•100 g de azúcar impalpable

•200 g de manteca cortada chiquita y bien fría

•1 huevo

•2 yemas

•Ralladura de 1 limón grandecito

Para la crema de limón:

•3 yemas

•150 g de azúcar

•40 g de fécula de maíz

•350 cc de leche

•Jugo de 1 limón

Para el merengue suizo:

•3 claras

•300 g de azúcar

•1 pizca de sal

Preparación

•Para la masa colocar todos los ingredientes secos (harina, azúcar impalpable, polvo para hornear, sal).

•La manteca debe estar bien fría y le vamos a dar unos pulsos con la máquina hasta que se forme una arenilla .

•Agregar el huevo mezclado con las yemas y las ralladuras, dar unos pulsos más hasta que se forme el bollo (solito se hace).

•Retirar, tapar y llevar a frío una media hora.

•Estirar con el palote, tapizar un molde tamaño 26, pinchar con tenedor, colocar un papel manteca o aluminio por encima y le ponemos arriba un paquete de porotos, arroz, lo que tengas a mano, pero tiene que ser algo pesado para que no se te bajen los bordes.

•Llevas a horno moderado pre calentado unos 15 minutos.

•Retiras el peso y vamos a armar la tarta.

Para el relleno:

•Colocar en una caserolita 300 cc de leche, llevar a fuego hasta que rompa hervor.

•En un bowl colocamos el azúcar, la fécula (vamos a mezclar bien así nos ahorramos los grumos).

•Ahora a agregar el jugo, la ralladura de limón y las yemas.

•Mezclar muy bien, volcar la leche hirviendo sobre la mezcla y volver a fuego revolviendo todo el tiempo hasta espesar. (¡Nada de distraerse en Facebook en este momento por favor!)

• Cuando ya esté espesa, la cubrís con un film y la reservas.

Para el merengue:

•Colocamos en un bowl las claras con el azúcar y las vamos a llevar a baño María hasta que no tenga ni un solo granito de azúcar. (¡Sí, te juro que es así! Si no, ¡no sale!)

•Manos bien lavadas, y no falla tocar la mezcla para estar seguros de que no hay más azúcar. Le agregamos una pizca de sal y batimos hasta que se forme un hermoso merengue que puedas mostrar orgulloso.

Armado:

•Vamos a colocar en el plato o la bandeja que vas a servir la masa cocida, rellenar con la crema de limón y cubrir con el merengue.

•Decorar con ralladura de limón fresca.

•Llevar a frío hasta consumir.

Tips

Si no tenés procesadora podes hacer la masa a mano, primero una arenilla con la punta de los dedos, después los líquidos hasta formar el bollo sin amasar mucho.

•La masa la podes tener en frezzer 6 meses.

•Colar el limón, o cualquier cítrico siempre que le agregues jugos a preparaciones.

•¡No le tengas miedo al merengue! Lo más importante es que sea siempre el doble de azúcar que de claras. (Si es 1 vaso de claras, 2 vasos de azúcar).

•Cuando llevás a batir le agregás la pizca de sal.

•También podés usar 1 cdta de cremor tártaro.

•El bowl tiene que estar bien seco y limpio.

¡¡Nunca hay que dejar que las claras absorban vapor porque es ahí donde lo perdemos!!