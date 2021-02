Comités barriales se manifestaron para que el Municipio entregue alimentos

La difícil situación que deben afrontar los cientos de comedores, merenderos y ollas populares de la ciudad de La Plata, en el marco de la crisis social y sanitaria, derivó en una manifestación en la puerta de la Municipalidad para pedir que se reactive la asistencia alimentaria.



Según denunciaron, hace más de un mes que el gobierno municipal de Julio Garro cortó la entrega de alimentos, los cuales eran distribuidos en los diferentes centros de asistencia por los 24 comités barriales.



“El pedido es porque los barrios tienen hambre, el intendente cortó toda la ayuda y no se puede seguir así. Hay una ordenanza municipal en la que se generó el comité de crisis para resolver diferentes cuestiones. Los comedores reciben más de 100 personas por día, el reclamo es por el derecho a la alimentación”, señaló ayer a diario Hoy Florencia, desde el comité de Abasto.



Ringuelet, Los Hornos, Melchor Romero, Villa Elvira, Tolosa, Altos de San Lorenzo y Abasto fueron algunos de los tantos barrios representados, durante la mañana del jueves en las puertas del Palacio Municipal, bajo la misma consigna: “Las familias tienen hambre”.



“Pedimos los alimentos para las ollas populares. Desde diciembre que no nos entregan. Necesitamos dar una respuesta a las familias que estuvimos sosteniendo en la pandemia. Tenemos 500 familias a las que responder. Nos estaban entregando tres pollos por semana, no alcanzaba para nada, una miseria”, sostuvo a este multimedio Liliana, del comedor de calle 212 y 522.



En el mismo sentido, Patricia Mendoza, del comedor de Ringuelet ubicado en calle 515 entre 10 y 11, señaló que se encuentran “en una situación difícil porque la gente tiene hambre”.



Agregó: “Asistimos a 115 niños del barrio y no tenemos apoyo de casi nadie; necesitamos de los alimentos”.



“Las ollas están vacías, la pandemia continúa y pedimos que reconozcan el comité del Casco Urbano porque en el centro hay mucha gente en situación de calle y necesitamos poder darles asistencia; pretendían que con un pollo alimentemos a 10 familias”, manifestó Fernando De Antonio, de la agrupación Olazabal.



Entre los puntos del petitorio entregado en la Municipalidad se incluyeron: la urgente convocatoria al Comité Central de Crisis, el reintegro de la asistencia alimentaria a los Comités Populares, la realización de los operativos Detectar, un rol activo en la campaña de vacunación por parte del Municipio y obras de infraestructura en los barrios.

Preocupa la falta de ayuda hacia los merenderos

Desde todos los puntos de La Plata crece la preocupación por la falta de alimento para poder cocinar y dar asistencia a los chicos y adultos que van en busca de una vianda para pasar el día.

“Desde el Municipio no solo no se han acercado a nuestra organización, sino que no se ha aportado ningún tipo de ayuda directa ni indirecta. Actualmente asistimos a más de 300 chicos, adolescentes y adultos en el barrio San Carlos. Brindamos almuerzo y refuerzo, y leche para las madres con niños pequeños”, manifestó en diálogo con diario Hoy, Gonzalo, que está al frente del comedor Pantalón Cortito.



En el mismo sentido se expresó Nicolás Tapia, referente de la Olla “Casi Justicia Social” de Los Hornos, quien expresó a este medio que “nos arreglamos entre nosotros. El Municipio de a poco fue desapareciendo, se fueron lavando las manos. Garro desapareció, no pasó la tormenta porque la gente sigue necesitando. A los que trabajan les cuesta salir a flote, peor al que no tiene trabajo y con la olla amortigua algo de la comida de la semana”.



“Dejaron afuera a un montón de merenderos que forman parte de los comités de crisis, dejaron de enviar los alimentos; entregaban dos pollos y una bolsa de verdura para cada comedor por semana, una vergüenza”, manifestó María, desde otro comedor en Altos de San Lorenzo.