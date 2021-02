Un abrazo para salvar al jacarandá

El colectivo de vecinos autoconvocados Vida Árbol realizará un acto mañana a las 17 para pedir por la preservación del histórico jacarandá que está emplazado en la intersección de las calles 8, 61 y diagonal 78.



En diálogo con diario Hoy, la referente de la organización, Graciela Ramírez Gronda, precisó: “Hace varios años que estamos preocupados por la situación de la plazoleta, nosotros y muchos vecinos de la zona. La preocupación tiene que ver con el deterioro del espacio y particularmente del jacarandá. La plazoleta tiene un doble valor: por un lado, el valor inmaterial como espacio de la memoria y por otro está el emblemático jacarandá, que es una de las plantas más bellas que tiene la ciudad”.



El espacio está simbólicamente custodiado por la mirada de los chicos desaparecidos el 16 de septiembre de 1976, cuyos rostros están pintados en una de las paredes del edificio de la Facultad de Artes. Sin embargo, el árbol ha sido vandalizado en varias ocasiones. “Se lo maltrata reiteradamente con fuego en su base y hay incluso un hueco en el tronco que en algún momento fue rellenado con cemento, suponemos que por decisión de un experto”, relató Ramírez Gronda.



La preocupación de los platenses se acentuó todavía más porque “hace unos 10 días se tomó la decisión de efectuar una mutilación, no una poda. Esto reviste mucha gravedad, porque es un daño enorme a una planta muy valiosa; recortaron ramas de 15 centímetros de diámetro, lo que es aterrador. Además, no es temporada de poda”, dijo la referente.



Desde la organización, que hace varios años vela por el patrimonio forestal platense, convocan también desde la red social Facebook a todos los habitantes de la ciudad a firmar el petitorio que reza “Salvemos el jacarandá histórico”. Hasta el momento lograron reunir más de 700 firmas.



“Tuvimos una respuesta inesperada en apoyo al pedido de que la Municipalidad se haga cargo de la situación. No sabemos quién realizó la poda mutilante, pero ese tipo de acciones se toman generalmente desde la comuna”, dijo Ramírez Gronda.

“Desde el Municipio hasta ahora no hemos tenido respuesta”, añadió.

Abrazo simbólico



Este viernes, el acto que llevará a cabo Vida Árbol comenzará a las 17. “Convocamos a un encuentro para darle un abrazo al árbol. Pedimos que las personas que se acerquen lo hagan con los recaudos que impone la situación de pandemia”, comentó.



“El pedido principalmente es que no se tale el árbol: sacarlo no va a solucionar nada. Además, para protegerlo pedimos que se coloque un enrejado como lo tiene la plazoleta Benito Lynch de 8 y 43, así como la fuente que está frente a la iglesia San Ponciano; para mitigar la posibilidad de hechos vandálicos. Queremos que se agoten todos los medios para salvar la planta”, concluyó.